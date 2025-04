La SQ frappe trois fois en deux nuits

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Domaine-du-Roy ont procédé à l'arrestation de trois personnes plus tôt cette semaine, en lien avec des dossiers de trafic de stupéfiants.

Tout d’abord, à Roberval dans la nuit de dimanche dernier, un premier individu a été intercepté par les policiers. Après des vérifications, il fut arrêté pour un bris de conditions relativement à sa remise en liberté dans un autre dossier. Une fouille a permis de trouver de la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, plus de 3 000 $ en argent et des objets servant au trafic. Toujours dans la même nuit à Roberval, le porte-parole de la SQ Hugues Beaulieu précise que les policiers ont procédé à l’arrestation d’un autre individu pour possession d'armes. Une fouille a aussi permis une autre saisie, notamment 1 800 comprimés de méthamphétamine, 55 grammes de cocaïne et 4 000 $ en argent.

Finalement, dans la nuit de lundi, un homme a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté un garage résidentiel à Chambord. Les policiers ont ensuite arrêté l’individu pour conduite avec capacités affaiblies, et en fouillant le véhicule ont pu saisir environ 140 grammes de cocaïne, près de 3 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 200 grammes de cannabis illicite et plus de 2 000 cigarettes de contrebande.