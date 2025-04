« Ça devrait coûter moins cher que prévu » - Sylvie Prescott, directrice générale

Les travaux de réparation de la piscine du Cégep de St-Félicien ont débuté il y a quelques semaines. Si tout va bien on pense être en mesure de la rouvrir d’ici janvier 2026.

Rappelons qu’à la fin août 2024, le Cégep de St-Félicien annonçait la fermeture jusqu’à nouvel ordre de la piscine, après avoir reçu les résultats préliminaires d’une étude d’ingénierie qui dévoilait l’état de désuétude avancée de l’infrastructure, dont des risques élevés de bris de la tuyauterie.

À l’époque, selon les premières estimations, on évaluait les coûts de réfection de la piscine à au moins 1 M$ pour refaire uniquement la coquille de la piscine du Cégep de St-Félicien. En ajoutant des travaux nécessaires pour réparer le toit de l’installation, la facture aurait pu atteindre 1,7 M$. En prime, le gouvernement du Québec avait fermé la porte pour octroyer une subvention pour ces réparations.

Coûts diminués

Quelques mois plus tard, la direction du Cégep pense qu’il en coûtera moins cher que prévu. Pour diminuer les coûts, on exécute une première série de travaux en régie interne. « Avec nos gens on réalise tout ce que l’on peut faire, sans trop faire de bruit, comme la peinture et la céramique, avant d’aller en appel d’offres public. Ces travaux vont nous permettre de prendre de l’avance », explique Sylvie Prescott.

« De nouvelles analyses nous permettent d’affirmer qu’il devrait en coûter moins cher que ce qui avait été prévu initialement. Par exemple, nous ne sommes pas obligés de changer le toit immédiatement. Ça minimise les coûts », ajoute-t-elle.

Par la suite, après avoir réalisé les travaux mineurs qui sont en cours, le Cégep ira en appel d’offres pour le reste.

« À l’été prochain, on devra, lorsque les étudiants auront quitté le Cégep, réaliser les travaux majeurs pour réparer, entre autres, les drains de fonds ainsi que le système de chloration et de filtration », conclut la DG.