Signature unique pour chacune des guitares Meshtuk

Dany Lachance et Mathieu Grégoire, deux artisans innus qui conçoivent et fabriquent des guitares électriques « custom » dans leur atelier à Mashteuiatsh. Depuis 2024 plusieurs artistes québécois de renom se sont procurés leur instrument de musique, conçu sur mesure, selon leurs besoins personnalisés et exigences personnelles.

C’est en 2021 que les deux entrepreneurs se lancent dans l’aventure. « Nous avons débuté par une période en recherche et développement et de la formation. La première guitare a été fabriquée en juillet 2024 », explique Dany Lachance.

Les clients peuvent, au départ, choisir entre deux « corps » de guitare différents, mais uniques à Meshtuk. « Par la suite, on ajoute sur mesure, ce qu’ils demandent », ajoute Mathieu Grégoire.

Chaque guitare prend de deux à trois semaines de travail pour être fabriquée à la main. Jusqu’à ce jour ils en ont livré douze et cinq autres sont en commande.

Parmi les clients de Meshtuk, notons, Matt Lang, David Jalbert et Sonny Caouette qui est l’un des 2Frères, Soleil Launière et Étienne Joly, guitariste, pour plusieurs artistes. « Prochainement s’ajoutera Mike Sawatzky, guitariste principal des Colocs. »

Bouche-à-oreille

La première vente s’est déroulée lors d’une rencontre entre Dany Lachance et Sonny Caouette. « Je connais plusieurs artistes. Le premier à qui j’en ai parlé c’est Sonny Caouette. Il m’avait assuré qu’il allait nous encourager. Par la suite, le bouche-à-oreille a fait son travail. Lorsque Matt Lang s’est produit, l’été dernier, à la Traversée Internationale du Lac St-Jean, son guitariste Étienne Joly m’a téléphoné pour me dire qu’ils désiraient être sur la scène, pour leur spectacle à Roberval, avec nos guitares. On a donc produit deux guitares pour eux. »

Les réseaux sociaux ont, par la suite, contribué à faire connaître l’entreprise de Mashteuiatsh. « Frédéric Desautels, un guitariste de Saint-Félicien bien connu vient de nous en commander une. La demande est en croissance. »

Technologie numérique

Pour réaliser leur projet d’affaires, il leur a fallu s’équiper d’équipements de haute technologie. Les partenaires se sont procurés une machine CNC numérique, des graveurs laser et des ordinateurs.

« L'utilisation de la technologie est également importante. Nous avons tous les deux les compétences requises pour opérer ces équipements qui nous permettent de créer des pièces de guitare à partir d'un modèle conceptualisé sur ordinateur. »

Pour le futur, Dany Lachance et Mathieu Grégoire aimeraient ouvrir une boutique de musique. « Il n’y en a plus au Lac-Saint-Jean. Les clients pourraient, outre se procurer nos guitares, acheter autre chose », concluent-ils.