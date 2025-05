Rivières sous surveillance et évacuation

Alors que le niveau de la rivière Chicoutimi fait l’objet d’une surveillance, la situation est un peu plus préoccupante à Saint-Thomas-Didyme au Lac-Saint-Jean, la municipalité faisant l’objet d’un avis d’évacuation pour les résidents des rangs 2 et 3, de même que pour ceux habitant la route Dumais et le chemin des Acadiens.

Le Quotidien rapporte que la municipalité a émis cet avis dans la fin de journée mercredi, en raison des risques d’inondation de la rivière des Aulnaies. Les résidents ont donc été invités à quitter leur domicile dès 8h ce jeudi 1er mai en suivant l’itinéraire d’évacuation avec leur véhicule. L’avis touche une cinquantaine de résidents de la municipalité. Ils sont invités à communiquer avec la mairie pour connaître l’évolution de la situation et les services disponibles. Notons qu’en date de mercredi soir, deux autres rivières situées au Lac-Saint-Jean, soit la rivière aux Saumons et la Petite rivière Péribonka sont en état d’inondation mineure.