Une programmation plus relevée et résolument rock pour la 4e édition

Le Festival La Lune des Moissons, qui fait la promotion d’une alimentation durable de proximité, continuera de grandir lors de sa 4e édition qui aura lieu à Saint-Prime du 12 au 14 septembre. Les festivaliers auront droit à quelques nouveautés, tandis que côté spectacles, ce sera résolument rock.

L’évènement avait attiré près de 4 000 personnes l’an dernier, un nombre record. La programmation est donc un peu plus relevée, souligne la coordonnatrice aux loisirs et aux événements de la municipalité, Sarah Boivin-Belanger, parce que la barre est haute.

« On essaie toujours de grossir et de s’améliorer, en écoutant les commentaires pour s’adapter. On est crinqués et on s’investit. »

Le festival commencera à 19 heures le vendredi 12 septembre par une grande jasette au village sur le site extérieur du festival.

« On a remarqué durant les dernières éditions que durant le 5 à 7 d’ouverture et le spectacle, les gens voulaient se rassembler et jaser, souligne Sarah Boivin-Belanger. On veut leur laisser plus de temps pour échanger et créer des liens. »

À 20 heures, Jess et Cath, deux filles de la région, offriront ensuite leur spectacle de reprises dans plusieurs genres musicaux sous le chapiteau.

Pag au Vieux-Couvent

Au même moment, Michel Pagliaro montera sur la scène du chapiteau du festival pour électriser Saint-Prime. La dernière fois que le pionnier du rock québécois était de passage dans la village, il avait fait salle comble rapidement.

Le lendemain, le grand marché fermier, un rendez-vous annuel pour les amateurs de produits du terroir, sera de retour. Une trentaine d’exposants sont attendus à partir de 11 heures, soit un peu plus que l’an dernier.

La compétition agricole reviendra également et c’est la carotte qui sera à l’honneur cette année. Des prix seront remis dans trois catégories: le plus beau spécimen, la plus laide et la plus grosse carotte.

« L’an dernier, on avait fait une compétition de citrouilles, rappelle Sarah Boivin-Belanger, mais ce n’est pas tout le monde qui en a dans son jardin, contrairement aux carottes que beaucoup de gens cultivent. »

La journée de samedi se terminera par un autre spectacle rock au Vieux-Couvent mettant en vedette We are wolves et Les Breastfeeders.

Activité interculturelle

Le dimanche suivant, le comité organisateur passera à nouveau le flambeau au Comité d’accueil des nouveaux arrivants pour une activité interculturelle ouverte à tous.

Plusieurs activités sont prévues de 11 heures à 15 heures, sous le thème Se rassembler pour partager. Il y aura notamment de la musique, des créations artistiques participatives, de la danse et des dégustations de mets d’ici et d’ailleurs.

Sarah Boivin-Belanger termine en mentionnant que cette journée d’échanges avait été très populaire l’an dernier.

« On a eu une aide financière et on a décidé de renouveler l’évènement qui permet de tisser des liens. On veut que ce soit léger et plaisant comme on dit. On demande aux gens d’apporter leurs instruments, leurs amis et leur appétit de rencontres! »

Rappelons que l’entrée est gratuite pour toutes les activités du festival mis à part les spectacles, dont les billets sont en vente sur le site du Vieux-Couvent.