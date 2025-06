« Une nouvelle dynamique s’est installée », affirme le maire Roger Villeneuve

Trois mois et demi après avoir été élu maire de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean en compagnie de 6 nouveaux conseillers dans le cadre d’une élection partielle, Roger Villeneuve affirme que la nouvelle administration municipale va très bien et qu’elle tente de tourner la page sur la démission en bloc des membres de la précédente administration qui avait entraîné cette élection partielle.

« Ça va super bien, lance le maire au bout du fil. C’est une belle équipe et une nouvelle équipe dynamique qui s’est installée. On a des terrains qui sont plus glissants parfois et on manque un peu d’informations, mais on réussit à se débrouiller. »

Interrogé sur le climat et le déroulement des réunions publiques du conseil depuis l’arrivée en postes de ces nouveaux élus, Roger Villeneuve ajoute que son conseil poursuit les dossiers en cours, mais n’entreprend pas de grands chantiers.

« Notre mandat se termine en novembre, lors des élections municipales dans tout le Québec. On ne peut pas faire de projets à long terme parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Un autre conseil pourrait infirmer nos décisions et dire non. On ne veut pas gaspiller de l’argent. La vision est assez courte. On fait les choses à petite échelle en se concentrant sur notre monde. »

Le maire ajoute que le nouveau conseil se contente donc principalement de fournir les services aux citoyens convenablement.

« Nos gros dossiers d’infrastructures sont terminés. Notre eau potable est correcte et notre usine d’épuration, elle va super bien. On est en train de fermer ces dossiers-là. On continue ce qui était prévu comme travaux. »

La DG en congé de maladie

Mais à l’interne, des problèmes restent à régler selon lui, notamment le départ de la directrice générale Catherine Asselin, toujours en congé de maladie au moment d’écrire ces lignes. C’est l’adjointe administrative Hélène Vandal qui assure l’intérim.

« Je ne vous cacherai pas que Mme Asselin a souffert un peu de la démission en bloc des précédents élus, mais je n’en dirai pas plus. Ça ne donne rien de brasser ça. On a un billet de médecin et on n’a pas posé de questions. On va avoir de ses nouvelles vendredi et entretemps, on a du soutien de la MRC de Domaine-du-Roy et des autres municipalités qui en font partie au niveau administratif. »

Les citoyens de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean souhaitent eux aussi tourner la page, souligne le premier magistrat.

« Les citoyens ne m’en parlent pas et le conseil non plus. Parfois, ça fait du bien de laver notre linge sale en famille. »

Roger Villeneuve ne regrette surtout pas d’avoir été élu et laisse même entrevoir qu’il se portera à nouveau candidat en novembre.

« Ça prend un certain temps avant de se sentir confortable dans le poste de maire, mais je n’entends pas lâcher. »