Inauguration du Salon des familles et valorisation de l’art autochtone

La Fondation du Domaine-du-Roy et le Bureau de collaboration autochtone (BCA) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont procédé, mercredi, à l’inauguration d’un salon des familles, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de valorisation de l’art autochtone mené en partenariat avec le comité des représentants autochtones.

La Fondation du Domaine-du-Roy a investi 12 000 $ dans le projet du Salon des familles via son programme « Petits pas, grandes réalisations ».

« Les communautés autochtones qui sont soignées à Roberval doivent s’y sentir respectées et en sécurité. Nos relations avec les Premières Nations ont une importance telle pour la Fondation que nous en avons fait une orientation dans notre dernier plan stratégique. Ce projet est un geste très significatif en ce sens, et nous avons beaucoup d’ouverture à en réaliser d’autres », affirme le président du conseil d’administration de la Fondation du Domaine-du-Roy, Marc-André Lévesque.

Ce Salon des familles s’inscrit dans une démarche plus vaste de sécurisation culturelle et de valorisation de l’art autochtone dans les milieux de soins. Il prend place dans un projet ambitieux qui vise à intégrer des œuvres significatives à des lieux clés du CIUSSS, notamment au centre hospitalier de Roberval, au CLSC et au Centre jeunesse de Roberval.

Il met en lumière le talent d’artistes autochtones et allochtones : Raymond Weizineau, Harry Wylde et Marie LeMoyne. D’autres artistes, dont Eruoma Awashish, Sophie Kurtness et Thérèse Bégin, enrichissent également les espaces du centre hospitalier avec leurs œuvres inspirantes.

« Les œuvres magnifiques qui animent ces lieux rendent hommage à la richesse et à la diversité des cultures autochtones locales. Ce salon, qui est ouvert à tous les usagers, incarne une vision élargie de la santé, du soin, du mieux-être et de la guérison. Il symbolise la protection, l’espoir et l’interconnexion entre les personnes, les cultures et les générations », souligne la conseillère cadre à la liaison autochtone pour le Bureau de collaboration autochtone, Sonia Bossum.