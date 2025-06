Mise en valeur d’une tourbière à Lac Bouchette 

La tourbière du lac Ouiatchouan, située à Lac-Bouchette, vient de faire l’objet d’un projet de mise en valeur visant à restaurer et à promouvoir ce milieu naturel. Grâce à un investissement de plus de 200 000 dollars provenant de divers partenaires, l’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean a mené des travaux d’aménagement pour rendre le site plus accessible et éducatif.

Les tourbières jouent un rôle essentiel dans la régulation environnementale. Il y en a plusieurs autour du lac Saint-Jean. Elles sont de puissants capteurs de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques. Elles assurent une filtration naturelle de l’eau et abritent une biodiversité riche mais fragile.

Des aménagements pour le public

Afin de permettre aux citoyens et aux visiteurs de découvrir ce milieu humide, plusieurs améliorations ont été apportées : un sentier pédestre de 250 mètres a été débroussaillé, des belvédères ont été rénovés pour offrir des points de vue sur la tourbière et des panneaux informatifs ont été installés pour sensibiliser les visiteurs à l’importance écologique du site.

Située près de l’Ermitage Saint-Antoine, la tourbière est facilement accessible aux touristes et aux habitants de la région. La municipalité de Lac-Bouchette souhaite aussi que ce site devienne un lieu d’apprentissage et de découverte, notamment pour les élèves des écoles locales. La mairesse Ghislaine Munger-Hudon souligne l’importance de préserver ces milieux naturels et de les intégrer dans l’identité environnementale de la municipalité.

La MRC du Domaine-du-Roy a contribué au projet avec un financement de 100 000 dollars, affirmant ainsi son engagement envers la protection et la valorisation des milieux humides. Ce projet s’inscrit dans une planification stratégique axée sur la carboresponsabilité et la préservation des écosystèmes.

Avec ces nouvelles infrastructures et une sensibilisation accrue, la tourbière de Lac Bouchette devient ainsi un modèle de conservation et de mise en valeur des milieux humides, offrant aux visiteurs une expérience immersive au cœur de la nature.