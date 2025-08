Liste d’attente pour louer une partie de plage à l’île aux Couleuvres

Toujours aussi populaire, l’île aux Couleuvres située sur le lac Saint-Jean en face de Roberval affiche complet quant aux 20 terrains locatifs de 80 pieds de largeur offerts par le Club de l’île aux Couleuvres qui gère l’emplacement. Soyez patient si vous désirez une place, la liste d’attente du Club de l’île aux Couleuvres qui gère le site compte plusieurs noms.

L’île propose à ses utilisateurs l’une des plus belles plages du lac Saint-Jean. « Tout le monde peut y aller, toutefois une partie est gérée comme un terrain de camping. On attribue au bénéficiaire un droit d’occupation annuelle renouvelable chaque année. Chaque site est identifié avec une affiche qui indique le numéro du terrain et le nom de la personne qui bénéficie de cet endroit », explique Alain Leclerc, président du Club de l’île aux Couleuvres.

Interdiction de se bâtir

« Par contre il est interdit de s’y bâtir. Pour le public il n’y a pas de règle, on peut se promener partout. Pour faciliter le tout, la partie droite de l’île est accessible pour les embarcations de ceux qui n’ont pas de terrain réservé. »

Un code d’éthique, à l’intention des plaisanciers, précise les règles à respecter pour favoriser l’harmonie entre les nombreux utilisateurs qui utilisent cette plage idyllique pour y passer un bon moment. On y invite, entre autres, aux propriétaires de motomarine d’être respectueux et d’aller ailleurs sur le lac pour leurs démonstrations d’adresse.

« Oublier les exhibitions. Les spectacles, et démonstrations d’aptitudes en motomarine et en bateau n’impressionnent personne. D’autant plus que la sécurité de plusieurs personnes peut être menacée. Le lac Saint-Jean est suffisamment grand pour vous exercer ailleurs qu’à l’Ile », peut-on lire dans le code d’éthique.

Rappelons que le site devient, sur une partie de l’île, un endroit de pratique pour les forces armées qui l’utilise durant la saison hivernale.

Les îles du lac

L’île aux Couleuvres est sûrement la plus belle île et la plus reconnue des îles du lac Saint-Jean en raison de sa superficie et sa plage de sable blond. Mais il existe environ 250 îles au lac Saint-Jean, de différentes dimensions, certaines accessibles et aménagées pour le camping, d’autres non. Celles qui sont incluses dans le Parc national de la Pointe-Taillon, gérées par la SÉPAQ, constituent carrément un archipel de plusieurs iles, au large de Saint-Henri-de-Taillon et de Saint-Gédéon, majoritairement méconnues, offrant une vingtaine d’emplacements de camping rustique sur trois îles (Petite île verte, île Connely et île Beemer) accessibles en canot, kayak ou autres embarcations.