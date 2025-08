Saint-Félicien investit dans le sport avec de nouveaux terrains de pickleball et de basketball

La Ville de Saint-Félicien poursuit ses investissements en matière d’infrastructures sportives et de loisirs. Cet été, un important chantier est en cours afin de transformer l’ancien skatepark, situé derrière la polyvalente et tout près de la piste d’athlétisme, en de nouveaux espaces sportifs extérieurs. Ce site, accessible via la rue des Sports, accueillera sous peu six terrains de pickleball ainsi qu’un tout premier terrain extérieur de basketball.

« On voulait répondre à la demande croissante pour ces deux disciplines, particulièrement le pickleball, qui connaît une popularité fulgurante dans la région », souligne Jérémie Bonneau, directeur du Service des loisirs à la Ville de Saint-Félicien.

Les travaux ont débuté au début de l’été et avancent rondement, selon M. Bonneau. Si tout se déroule comme prévu, les installations devraient être complétées dans les prochaines semaines. Toutefois, il est encore trop tôt pour confirmer si les citoyens pourront les utiliser dès cet automne, ou s’il faudra patienter jusqu’à l’été prochain.

Modernisation des installations

Ce projet s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation des installations sportives municipales.

Au cours des dernières années, la Ville a entrepris plusieurs chantiers similaires, comme la réfection complète du terrain de tennis, l’ajout de jeux d’eau, et des améliorations substantielles au terrain de baseball, qui a été remis à niveau.

« Pour le baseball, il ne reste plus qu’à construire un abri pour les marqueurs d’ici la fin de l’été, et ce projet-là sera entièrement terminé », précise M. Bonneau.

Avec ces nouveaux aménagements, Saint-Félicien confirme son engagement à encourager l’activité physique et à offrir à ses citoyens, jeunes et moins jeunes, des espaces modernes et adaptés pour la pratique du sport. Ces investissements s’inscrivent dans une vision à long terme visant à faire de la ville un milieu de vie actif et dynamique.

Popularité du pickleball

Le pickleball, ce sport hybride né d’un croisement entre le tennis, le badminton et le ping-pong, connaît une ascension fulgurante qui dépasse les frontières nord-américaines. Inventé en 1965 sur l’île de Bainbridge, près de Seattle, par trois amis en quête d’un jeu familial, il a d’abord été bricolé avec des raquettes en bois et une balle perforée sur un vieux terrain de badminton.

Au Québec, le phénomène a pris racine discrètement au début des années 2000, porté par des passionnés comme Marcel Lemieux et Louise Barette, considérés comme les pionniers de la discipline dans la province. Depuis, le sport a connu une croissance exponentielle. En 2020, la Fédération québécoise de pickleball comptait environ 5000 membres. Ce chiffre a plus que doublé en quelques années, atteignant près de 15 000 membres en 2024, sans compter les milliers de joueurs non affiliés qui pratiquent dans les parcs et les centres communautaires. Le sport séduit autant les retraités que les jeunes adultes, et même les enfants, grâce à sa facilité d’apprentissage et son aspect ludique.

La joueuse de tennis Eugénie Bouchard en est une adepte, et a aussi beaucoup contribué à la popularité du sport.

Cette popularité s’explique aussi par son accessibilité : peu coûteux, peu exigeant physiquement, mais suffisamment stratégique pour captiver les plus compétitifs.

À l’échelle mondiale, le pickleball est en train de devenir un sport majeur. Aux États-Unis, on estime que plus de 36 millions de personnes y jouent, et des ligues professionnelles ont vu le jour. Le Canada, lui, compte désormais plus de 1,5 million de pratiquants.