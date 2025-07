Une réussite en tout point

La 19e édition du Grand rassemblement des Premières Nations Mamuhitunanu (GRPN) a permis à 13 000 visiteurs de célébrer les cultures autochtones à Mashteuiatsh du 4 au 13 juillet. Il s’agit d’une fréquentation semblable à l’an dernier.

Lors de la première fin de semaine, environ 3000 personnes ont pris part aux compétitions sportives, qui coïncidaient avec la fermeture des Jeux des Premières Nations Québec-Labrador. Les festivaliers ont pu assister à des pow-wow d’exception lors du deuxième week-end, alors que 240 danseurs et 50 drummers ont participé à l’événement. Le retour du souper-partage sur la promenade le jeudi soir a été une activité très appréciée de cette 19e édition. Plus de 500 personnes y ont pris part. Le président d’honneur du Grand rassemblement des Premières Nations 2025, Maxime Potvin, a également dévoilé le 4 juillet le résultat de la campagne de financement. C’est plus de 161 000$ qui a été amassé. Le GRPN remercie d’ailleurs tous ses partenaires, dont Desjardins et Rio Tinto.