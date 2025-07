Accident mortel à Péribonka

Un violent face-à-face entre une moto et une voiture, survenu vers 18 heures dimanche soir, a fait un mort sur la route 169 à Péribonka. Le conducteur de la moto, un homme âgé de 54 ans, a été transporté dans un état critique au centre hospitalier. Son décès a été constaté quelques minutes plus tard.

En ce qui a trait au conducteur de la voiture, un adolescent de 17 ans, il a subi de graves blessures mais on ne craint pas pour sa vie. Sous la force de l’impact, un incendie a pris naissance dans la voiture, et les pompiers locaux ont été mis à contribution. La cause de l’accident demeure inconnue pour le moment. La porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Nancy Fournier, mentionne que la route 169 a d’ailleurs été fermée dans les deux directions pendant quelques heures, le temps que les reconstitutionnistes en scènes d’accidents effectuent leur travail.