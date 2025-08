La forêt, l'agriculture et l'économie sociale dans la mire de la CCI de Saint-Félicien

La Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien intensifie ses efforts pour défendre les intérêts économiques de la région et faire avancer des dossiers cruciaux, notamment ceux liés à la forêt et à l’agriculture, deux piliers de notre économie primaire.

Dans un communiqué de presse émis par l’organisme, on affirme que « la forêt, à elle seule, emploie davantage de travailleurs que l’industrie de l’aluminium au Québec. L’agriculture, quant à elle, soutient des centaines d'entreprises familiales et fait partie intégrante de notre tissu socio-économique. Ces secteurs essentiels doivent recevoir l’attention et le soutien qu’ils méritent de la part du gouvernement provincial. Au-delà de 2000 emplois ont été perdus récemment et rien n’a été fait du côté du gouvernement pour les protéger. »

La CCI dénonce la situation

La CCI de Saint-Félicien envisage de mettre une pression soutenue sur le gouvernement du Québec pour qu’il adopte des mesures concrètes visant à protéger les entreprises de l’économie primaire et leur offrir des conditions d’exploitation favorables et durables.

« En plus de ses prises de position publiques, la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Félicien participe activement à des discussions avec des dirigeants politiques et des décideurs économiques, afin de porter la voix du milieu et de faire valoir les priorités régionales directement auprès des centres de pouvoir. »

La Chambre constate toutefois que plusieurs décideurs qui influencent les orientations politiques et économiques sont des fonctionnaires éloignés du terrain, qui ne saisissent pas toujours les réalités quotidiennes des entrepreneurs, des travailleurs et des collectivités régionales. Ces décideurs doivent impérativement s’entourer de partenaires locaux crédibles et consulter activement les acteurs du milieu pour mieux orienter leurs actions.

Le cœur de l’économie régionale

« Nos entreprises forestières et agricoles sont au coeur de l’économie régionale. Elles innovent, elles embauchent, elles contribuent à la vitalité de nos communautés. Mais pour prospérer, elles ont besoin d’un environnement politique et réglementaire stable et juste. Nous devons nous prendre en main comme région pour assurer la survie de nos entreprises et de notre économie. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place », déclare Yvon Lamontagne, Président de la chambre de commerce et industrie de Saint-Félicien.

« La Chambre tient à féliciter les maires, mairesses et préfets qui se sont mobilisés récemment pour dénoncer avec fermeté le blocage routier au moulin à scie de La Doré. Leur prise de position courageuse envoie un message clair : notre région ne tolérera pas que l’accès à ses infrastructures industrielles soit compromis au détriment de l’économie et de l’emploi. »

La Chambre demande également que plus de pouvoirs soient confiés aux acteurs économiques régionaux afin qu’ils puissent jouer un rôle direct dans les décisions qui touchent le développement. « Il est temps de reconnaître l'expertise et le dynamisme de nos gens d'affaires et de nos leaders locaux. »

« Malgré l’élection de cinq députés de la Coalition Avenir Québec dans notre région lors des dernières élections provinciales, force est de constater qu’ils ne disposent pas de l’influence nécessaire pour faire entendre les priorités du milieu. La Chambre appelle le gouvernement Legault à respecter ses engagements envers le Saguenay–Lac-Saint-Jean et à donner plus de latitude à ses représentants régionaux », ajoute-t-on dans le communiqué de presse.

Finalement « la Chambre tient à rappeler que le développement économique ne doit pas se faire au détriment de l’environnement. Elle encourage fortement l’adoption de pratiques forestières et agricoles responsables et durables, fondées sur le respect des écosystèmes et la pérennité des ressources. »