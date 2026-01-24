Les Québécois préfèrent les chats aux chiens selon un sondage

Un récent sondage Léger, commandé par l’Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ), brosse un portrait clair : les chats demeurent les compagnons privilégiés des foyers québécois.

Ces félins se retrouvent dans un ménage sur trois (32 %), pour une population totale estimée à 2,17 millions d’individus à travers la province. Les chiens, quant à eux, occupent la deuxième place du classement, présents dans 26 % des ménages, soit environ 1,26 million d’animaux.

Par ailleurs, les autres espèces comme les poissons d’aquarium, les oiseaux de cage, les petits rongeurs, les lapins, les amphibiens, les tortues, les furets ou les reptiles ne sont présentes que dans 3 % des foyers.

L’AMVQ rappelle que ces petits animaux peuvent représenter une excellente option, en particulier pour les personnes allergiques aux chats et aux chiens. Toutefois, certains d’entre eux demandent des soins spécialisés ou disposent d’une espérance de vie particulièrement longue, ce qui exige une réflexion sérieuse avant l’adoption.

Plus largement, le sondage révèle que 53 % des ménages québécois possèdent au moins un animal de compagnie, toutes espèces confondues.

Sur le plan financier, l’AMVQ souligne l’importance d’être préparé. Selon ses estimations, il faut prévoir au minimum 2 000 $ par année pour assurer les besoins essentiels d’un chat adulte en bonne santé, et plus de 2 300 $ pour un petit chien. Une réalité qui rappelle qu’adopter un animal signifie s’engager envers lui à long terme, autant affectivement que monétairement.