Mercredi, 11 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 39 s

Assurances pour animaux : une paix d'esprit... parfois à gros prix

Le 10 mars 2026 — Modifié à 15 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Propriétaires d’animaux, saviez-vous qu’il existait des assurances pour animaux? Face à la hausse marquée des frais de vétérinaires, de plus en plus de propriétaires d’animaux envisagent de souscrire une assurance pour leur chien ou leur chat. L’équipe de Protégez-Vous a contacté neuf assureurs, dont Desjardins, CAA-Québec, Costco et Trupanion. Puis, elle a demandé plus de 120 soumissions en ligne pour deux chats et deux chiens fictifs en bonne santé pour tous les forfaits offerts (accident et maladie, et accident seulement).

Résultat : les protections, qui varient énormément d’un assureur à l’autre, sont difficiles à comparer, et les exclusions peuvent surprendre. Attention : les écarts de prix peuvent être considérables. On parle jusqu’à 2 000 $ par année pour un chat, et 6 000 $ pour un chien. Mais les forfaits offerts varient énormément et sont difficilement comparables, selon ce qu’a constaté Protégez-Vous.

Le dossier de Protégez-Vous, signé par le journaliste Jean-Luc Lavallée, décortique les forfaits et passe en revue toutes les questions à se poser avant de faire le saut. Pour une couverture accident et maladie, les primes relevées vont de 23 $ à 197 $ par mois pour un chat, et de 35 $ à 540 $ pour un chien. Les différences de prix s’expliquent notamment par l’âge de l’animal, sa race, le lieu de résidence et, surtout, le montant de la franchise. Mais au-delà du prix, c’est la structure des protections qui rend la comparaison complexe.

Pour certaines familles, cite le journaliste Jean-Luc Lavallée, assurer un chien peut représenter plus de 1 200 $ par année. C’est un pensez-y-bien, surtout que ça ne couvre pas tout. Il faut aussi faire très attention, car deux polices qui se ressemblent peuvent couvrir des réalités très différentes. Cela dit, l’assurance animale, qui est recommandée par les vétérinaires, peut aussi procurer une grande paix d’esprit aux propriétaires de chats et de chiens, et même sauver des vies lorsque la majorité des frais sont assumés par l’assureur en cas d’accident ou de maladie.

Protégez-Vous a recueilli le témoignage d’assurés ayant économisé des milliers de dollars. Le dossier complet propose une grille comparative des forfaits et des conseils pratiques de magasinage, et présente des solutions de rechange pour faire face aux imprévus. Les résultats détaillés de l’enquête sur les assurances pour animaux sont accessibles dès maintenant sur le site web de Protégez-Vous. Ils seront également publiés dans l’édition du magazine de mars-avril, en kiosque à compter de ce vendredi 13 mars.

