Yanick Baillargeon exige plus de reconnaissance des régions

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Yanick Baillargeon, a lancé un appel appuyé aux chefs et candidats à la direction des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, leur reprochant un manque d’intérêt envers les régions.

Dans une lettre ouverte publiée dimanche sur ses réseaux sociaux, il déplore que les régions du Québec soient trop souvent perçues comme de simples réservoirs de ressources ou des zones électorales négligeables

« Sommes-nous encore, pour vous, de simples pourvoyeurs de ressources. Des lignes dans un budget, des contributeurs d’impôts utiles, mais encombrants? Des citoyens relégués loin des grands centres parce que nous pesons peu dans l’urne électorale, malgré le fait que nous occupons la majorité du territoire québécois, que nous l’habitons, que nous le faisons vivre et que nous continuons, jour après jour, construire ce Québec dont vous vous réclamez. », peut-on y lire.

Bien qu’il n’ait pas envoyé directement sa lettre aux chefs et candidats, le préfet croit que son message atteindra tout de même les personnes visées, rapporte Radio-Canada.

La sortie publique de Yanick Baillargeon survient alors que les chefs des différents partis politiques québécois ont récemment fait escale à Saguenay dans le cadre de la campagne menant à l’élection partielle dans Chicoutimi, prévue le 23 février.

Le préfet a qualifié ces visites d’opportunistes, estimant qu’elles répondent avant tout à une logique électorale plutôt qu’à une volonté sincère de comprendre les enjeux vécus par les citoyens des régions.