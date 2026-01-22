Circulation bloquée sur la route 169 et ralentie à Saint-Prime

La circulation est complètement interrompue depuis 7 h 25 jeudi matin sur une partie de la route 169, au cœur de la réserve faunique des Laurentides.

L’accident serait survenu en raison des conditions météorologiques difficiles. La fermeture touche les deux directions, entre la municipalité d’Hébertville et la jonction avec la route 175, rapporte Radio-Canada.

La Sûreté du Québec indique qu’une série de collisions impliquant trois camions entrave entièrement la route sur ce tronçon. Les autorités n’ont fait état d’aucun blessé ni du moment que la circulation pourra reprendre.

Un second accident près de Saint-Prime

Les policiers ont également été appelés à intervenir plus tôt en matinée pour une collision impliquant un camion‑remorque et deux camionnettes à Saint-Prime. L’accident n’a pas fait de blessés graves, mais a contribué à ralentir considérablement la circulation au sud du lac Saint-Jean.