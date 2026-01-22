L’ERM procède à sept arrestations

Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) Saguenay ont procédé mercredi à du ratissage d’arrestations dans la phase finale d’une vaste enquête. L’opération s'est déroulée dans la région du Saguenay et dans la région métropolitaine de Montréal.

En entrevue avec le CKAJ 92,5 Ma Radio d’ici, le porte-parole de l'Escouade, Hugues Beaulieu, explique que le ratissage d’arrestations de mercredi est la continuité directe du projet d’enquête avec l’arrestation et la comparution de neuf individus en mai 2025 en plus de deux autres pour un total de 11.

Le représentant du SPS souligne également que ces arrestations ont déjà eu lieu auparavant, mais qu’en raison de l’arrêt Jordan, qui oblige aux enquêteurs de prendre le temps pour analyser la preuve, la suite des opérations a été effectuée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui a par la suite émis de nouveaux mandats d’arrestation.

Concernant le ratissage d’arrestations de mercredi, sept individus qui faisaient l’objet de mandat ont été arrêtées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quatre d'entre elles sont de la famille d'All Boivin. Selon ce que rapporte le Quotidien, Steeven Vézina (49 ans), Karine Dufour (51 ans) et Isaac Vézina (21 ans), Brandon Côté-Hébert (23 ans), Alex Desmeules-Bouchard (21 ans), demeureront détenus jusqu’au 27 janvier 2026. Jacob Dufour (21 ans), et Lyvia Fortin (21 ans) ont pu quitter les quartiers policiers, mais ils sont soumis à plusieurs conditions de remise en liberté. Trois autres personnes ont été arrêtées dans la grande métropole, alors qu'une autre le sera lors de son retour au pays.

Pour ce qui est d'All Boivin, Hugues Beaulieu mentionne qu’il utilise la violence depuis le début de sa cavale pour financer sa fuite et pour contrôler le marché de l’Est du Québec.

« Il manque à l’appel depuis le Projet Radon qui avait eu lieu en février 2023. Il est en cavale et utilise la violence pour la financer. Il utilise l’intimidation et même les tentatives de meurtre et les séances de torture. », explique-t-il.

Le sergent Beaulieu insiste sur l’importance de couper son financement et mentionne par ailleurs qu’une récompense pouvant aller jusqu’à 100 000 $ est toujours offerte par le Programme Bolo pour des informations permettant l’arrestation de ce dernier.

Toute personne qui détiendrait des informations en lien avec des activités liées au trafic de stupéfiants peut contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.