Roberval autorise la démolition de la Maison du jardin

À la suite d’un examen approfondi de la situation et des options possibles, le conseil municipal de la Ville de Roberval a pris la décision difficile d’autoriser la démolition de la Maison du jardin, située au Jardin des Ursulines. Ce bâtiment avait subi des dommages majeurs affectant plus de 50 % de sa superficie lors d’un incendie survenu en avril dernier.

Cette décision n’a pas été prise à la légère, est-il écrit par voie de communiqué. Conscient de l’importance historique, culturelle et communautaire du lieu, le conseil municipal a évalué avec rigueur les diverses possibilités de restauration, et de remise en état du bâtiment. Toutefois, les coûts très élevés associés à sa reconstruction, les dépenses requises pour assurer son maintien sécuritaire ainsi que les défis techniques reliés à sa réhabilitation ont mené à la conclusion que cette option n’était pas viable.

« Il s’agit d’une décision difficile, empreinte d’émotion pour nous ainsi que pour plusieurs citoyens. Ce bâtiment occupait une place importante dans notre communauté. Toutefois, nous avons la responsabilité de prendre des décisions éclairées, dans l’intérêt collectif et avec le souci d’une saine gestion des ressources publiques », a déclaré Jean-François Boily, maire de Roberval.

Une bonne nouvelle malgré tout

Malgré l’ampleur des dommages subis par le bâtiment, la Ville tient à souligner une excellente nouvelle qui ressort de cet événement : la quasi-totalité des objets présents à l’intérieur a pu être récupérée et préservée. La réflexion se poursuit quant à la meilleure façon de mettre en valeur ces objets qui ont été sauvés.

Une vision tournée vers l’avenir

Bien que le bâtiment quitte le paysage robervalois, celui-ci restera gravé dans la mémoire collective. Le conseil municipal souhaite maintenant tourner son regard vers l’avenir. La Ville mettra tout en oeuvre afin d’élaborer un plan d’aménagement et de réorganisation du site, en concertation avec le milieu, qui permettra de redonner une vocation porteuse à cet espace et de contribuer à la vitalité du milieu.

Au cours des prochains mois, la Ville entreprendra les démarches nécessaires afin de définir les meilleures perspectives de développement pour ce secteur, dans le respect de son importance pour la communauté et la culture robervaloise.