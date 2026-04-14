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Mardi, 14 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 1 min 4 s

Un incendie frappe la Maison du Jardin à Roberval

Emmanuelle LeBlond
Le 14 avril 2026 — Modifié à 10 h 10 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste

La Maison du Jardin, située derrière la Place des Ursulines à Roberval, a été la proie des flammes dans la nuit du 13 au 14 avril.

À la suite d’un appel reçu le 13 avril à 23 h 48, les pompiers ont été dépêchés sur place afin de maîtriser l’incendie et de limiter les dommages au bâtiment, rapporte la Ville de Roberval.

Grâce à l’intervention rapide des pompiers, l’incendie a été contenu, ce qui devrait permettre la récupération de la majorité des objets en exposition par des équipes spécialisées.

Les causes de cet incendie sont inconnues pour le moment, une enquête est en cours. La Ville de Roberval demande de respecter le périmètre de sécurité qui a été érigé sur les lieux du sinistre.

La Ville tient à rappeler que seules les autorités compétentes communiqueront les informations officielles concernant l’issue de l’enquête.

La Société d'histoire Domaine-du-Roy s'est exprimée sur les réseaux sociaux: « Malheureusement... le patrimoine est encore touché à Roberval. Il s'agit d'une maison patrimoniale centenaire et d'un beau projet issu d'une collaboration entre la Ville de Roberval, Le Jardin des Ursulines et la Société d'histoire Domaine-du-Roy. »

« C'est donc un dossier à suivre et nous collaborons déjà entièrement pour que ce patrimoine soit sauvé et remis en valeur ultérieurement. »

En quelques mots, la Maison du jardin incarnait un espace singulier soulignant l’héritage exceptionnel des Ursulines de Roberval et l’engagement marquant de l’artiste Léonard Simard et de sa conjointe, Colette Laroche, dans la vie artistique de la communauté. Cet incendie représente sans conteste une perte majeure pour le patrimoine robervalois.

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