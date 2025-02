Vite, ça presse !

La nouvelle génération aime quand ça roule, que les choses se passent rondement et que ça ne niaise pas. Sur le web, les jeunes consomment des textes et vidéos courts. Ils n’ont pas plus que 90 secondes de leur temps à mettre là-dessus. Depuis des années, la télévision se consomme autrement. Vous pouvez vous offrir la saison complète d’une série sur 2 jours, quand vous voulez et où vous le voulez. On est loin de l’époque où Lance et Compte était diffusé uniquement à 20 h le jeudi soir et que si tu le manquais, tu devais courir après la cassette vidéo d’un ami. La nouvelle génération n’a plus le temps d’attendre et l’influence de celle-ci se fait maintenant ressentir dans le monde du sport.

La consommation télévisuelle sportive incluant la web diffusions est le nerf de la guerre pour les ligues majeures à travers le globe. Présentement, ça va mal pour la NBA. Les cotes d’écoutes à ABC, ESPN, TNT et NBATV sont en diminution de 25 %. C’est immense. Pourtant, les jeunes sont friands de basketball. C’est excitant, rapide et rempli de vedettes. Le problème? À la télé, c’est long. Je me souviens d’un match en finale entre Cleveland et Golden State où les 2 dernières minutes de jeu avaient duré 9 minutes en temps réel. Rappelons que chaque équipe dispose de 7 temps d’arrêt. Réduire ce nombre serait une option envisagée par plusieurs gens influents tout comme réduire le nombre de matchs et modifier certains règlements. Même que le commissaire de la NBA, Adam Silver, n’écarterait pas la possibilité de faire passer les quarts de 12 à 10 minutes.

Est-ce que le hockey devrait songer à réduire le temps de jeu? Absolument. Plus j’avance en âge et plus je trouve que les matchs sont longs. Je ne toucherais pas aux 20 minutes par période, mais avons-nous vraiment besoin d’une pause de 18 minutes entre chacune des périodes? Personnellement, je réduirais ça à 14 minutes. Avec la forme physique des joueurs, je ne crois pas que cela puisse avoir un impact négatif sur leur temps de récupération. Je ferais la même chose pour les « arrêts de jeux télé » communément appelé « tv timeout ». Crée au début des années 90 pour permettre aux télédiffuseurs de générer davantage de revenus, il y a 3 pauses de 2 minutes par période. Personnellement, j’en abolirais 2. Questionné à ce sujet dans un média montréalais, l’ex-défenseur des Blackhawks de Chicago, Igor Kravchuk mentionnait que l’abolition des temps d’arrêt télé n’affecterait en rien le rendement des joueurs. Au niveau des revenus, la venue, il y a de cela 2 saisons des bandes dynamiques avec publicités variables pallierait la perte potentielle de revenus. La publicité sur les casques et chandails est aussi à prendre en considération. Ce sont tous des facteurs qui vont permettre de compenser. Je vous rappelle que le sport le plus populaire, le soccer, n’a pas de pause publicitaire pendant ses demies. Avec mes humbles suggestions, nous pourrions sauver 20 minutes par partie sans toucher au moindre règlement. Alors? Mes suggestions, ça passe ou ça casse?