Le Vieux Couvent de St-Prime remonte la pente 

Le Vieux Couvent de Saint-Prime ouvre sa nouvelle saison de spectacles avec une programmation automne-hiver qui réserve plusieurs surprises. Le public aura droit à un cocktail de 24 concerts et événements pour tous les goûts.

Depuis la pandémie, les salles et cabarets de spectacles ont peine à remonter la pente. Un combat de tous les jours pour regagner le cœur du public.

« Depuis quelques années, c’est très difficile. Il y a moins de ventes et plusieurs achètent les billets à la dernière minute. La vente est plus difficile », dit Marie-Êve Guy, la directrice de la Corporation du Bedeau à Saint-Prime.

Une situation observée dans la région comme partout ailleurs dans la province.

Les 30 octobre, 31 octobre et 1er novembre (20h), place au théâtre avec la pièce documentaire Île à Dumais. Il s’agit du récit historique de Pascal-Horace Dumais, un arpenteur aux multiples talents qui avait élu domicile à l’Île de la traverse sur le lac Saint-Jean, à quelques kilomètres de Chambord.

Avec pas d’casque

Le groupe Avec pas d’casque est de retour avec un cinquième album et preuve de sa popularité, le spectacle du 9 novembre affiche déjà complet.

Le groupe montréalais Comment Debord prendra le plancher de la scène primoise le vendredi 15 novembre dès 20h.

Place à la soirée Slam’Allume avec le rappeur KJT le jeudi 21 novembre. Le quatuor Les Dales Hawerchuk, du nom du glorieux attaquant des Jets de Winnipeg, est de retour sur la scène, le vendredi 22 novembre.

Le mois de décembre s’ouvre avec la Veillée des fêtes avec Fjord Trad. Musique festive du jour de l’An, chansons à répondre, cuillères, violon, gigue, le party va prendre le vendredi 13 décembre.

La nouvelle année 2025 verra passer sur la scène du Vieux Couvent, Fille de laitier (conte de Arleen Thibault) le 29 janvier, le trio musical Zouz le 7 février, The Blaze Velluto Collection le 28 février, Prince Canari (conte d’Éveline Ménard) le 6 mars, Ivan Boivin Flamand et Pako le 7 mars, Tire le coyote le 14 mars, La Déferlance le 21 mars et Les Hay Babies le 29 mars.

Pour clore la saison, suivront Galaxie le 11 avril, Collectif 9 et Élisabeth St-Gelais (projet Accords Pekuakamiulnuatsh) le 17 avril, Julien Fillion le 25 avril, Marie-Pierre Arthur le 13 juin et Pascale Picard le 17 octobre.

Photo A

@BV:<@CP> (Photo Christophe Lamarche-Ledoux)<@$p> v