Le cirque de retour à Dolbeau-Mistassini pour un dernier été

Le cirque sera de retour à Dolbeau-Mistassini cet été. Le Dolmissois Maxime Girard présentera pour une dernière fois Un cabaret sans lendemain, un spectacle de cirque mettant en vedette des artistes de calibre international provenant des quatre coins du globe. Les représentations se feront du 30 juillet au 30 août dans un chapiteau installé sur la Pointe-des-Pères.

Maxime Girard débutera la production d’un tout nouveau spectacle avec des artistes québécois, espagnols et israéliens. Le Dolmissois a bon espoir de se surpasser avec la production de cette année.

« Avec la brochette d’artistes qui ont accepté l’invitation, je crois sincèrement que ce sera le meilleur spectacle que j’ai produit. Comme pour les années précédentes, les artistes que les gens vont voir sur scène sont des professionnels qui font carrière partout à travers le monde avec le Cirque du Soleil et d’autres grandes compagnies de cirque », lance-t-il.

C’est notamment la qualité des artistes qui se déplaceront à Dolbeau-Mistassini qui a motivé Maxime Girard à organiser ce qui sera la dernière édition de ses spectacles de cirque estivaux.

« J’ai toujours produit ces spectacles pour redonner aux autres et développer les arts du cirque en région. Ce sont des projets qui sont très exigeants pour moi et qui sont toujours tributaires de ma santé et du financement. C’est pourquoi j’ai décidé de conclure en grand avec cette dernière édition », explique-t-il.

En 2022, Un cabaret sans lendemain avait attiré des spectateurs de partout à travers la région. L’ex-acrobate invite la population jeannoise à se déplacer pour ce dernier grand rendez-vous de cirque estival dans la région.

« On espère que la population sera au rendez-vous. On invite les gens à profiter des premières semaines de présentation pour ne pas manquer leur chance de venir voir du cirque professionnel dans la région », ajoute Maxime Girard.

Un spectacle à couper le souffle

C’est sous un traditionnel chapiteau de cirque que les artistes en mettront plein la vue aux spectateurs durant près de deux heures. Les performances de cette année feront par ailleurs découvrir de nouvelles disciplines aux amateurs de cirque.

« Il y aura du patin acrobatique et des disciplines aériennes. Une artiste fera la démonstration de suspension capillaire et nous aurons aussi une performance de mât pendulaire. Il y aura aussi un jongleur israélien qui agira comme maitre de cérémonie. C’est très excitant puisque ce sont de nouvelles disciplines que nous n’ayons pas présenté les éditions précédentes », mentionne Maxime Girard.

Campagne de financement

Une campagne de financement est en cours afin d’aider Maxime Girard et son équipe à réaliser ce projet. Avec un budget de 200 000 $, le Dolmissois est en mesure d’offrir un spectacle de qualité professionnelle dans la région à un prix abordable. Marc-André Bouchard, copropriétaire de la pharmacie Jean Coutu à Dolbeau-Mistassini, agit à titre de président d’honneur.

« Ce sont des projets qui sont ambitieux. Pour l’envergure du spectacle, une compagnie de cirque normale aurait le double de notre budget. Nous sommes donc à la recherche de compagnies pour nous soutenir dans la réalisation d’Un cabaret sans lendemain », conclut-il.