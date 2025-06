Une fin de semaine riche en musique et en activités à Saint-Félicien

Saint-Félicien vibre au rythme du Festi St-Fé, qui se poursuit tout le week-end avec une programmation chargée et festive. Après un coup d’envoi réussi, l’événement entre dans ses journées les plus animées, avec une foule d’activités prévues aujourd’hui, samedi 7 juin, et demain, dimanche 8 juin.

Ce soir, le stationnement de la Maison de la Culture se transformera en scène musicale à ciel ouvert. Le groupe Les Dérapeutes ouvrira les festivités à 19h30, suivi à 21h du très attendu Québec Redneck Bluegrass Project (QRBP). Un after-show sous la Féliscène viendra clore la soirée.

Côté activités, la journée de samedi est marquée par deux incontournables. Le Défi des Dragons réunira 24 équipes de 20 pagayeurs dans une spectaculaire course sur la rivière Ashuapmushuan. Les profits de l’activité seront remis au Fonds jeunesse de demain.

Parallèlement, les amateurs de grillades auront les yeux tournés vers le concours King du BBQ, où huit chefs amateurs s’affronteront pour le titre de roi des côtes levées.

Dimanche, place à l’action avec le très attendu gala de lutte de la fédération AWE, prévu à 15h30. Les billets pour ce spectacle sont en vente au coût de 15 $.

Également, tout au long du week-end, petits et grands peuvent profiter d’une panoplie d’activités pour toute la famille, telle que des trampolines acrobatiques Jumpaï, une cage de lancer de hache, des essais de planche à pagaie sur la rivière, une démonstration de vélo freestyle avec le Show Jam St-Ho, sans oublier les nombreux exposants et food trucks présents sur le site.