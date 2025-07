Une campagne de sociofinancement pour Miss Gâteaux

Les propriétaires de la pâtisserie Miss Gâteaux de Saint-Prime ont lancé une campagne de financement social le 6 juin dernier pour aider à leur déménagement dans le presbytère du village.

La copropriétaire, Valérie Maheu, explique que l’objectif est d’utiliser l’argent amassé pour améliorer l’aménagement extérieur du bâtiment. Ceci comportera une réfection du stationnement, l’achat de meubles extérieurs, une restauration du gazebo du parc Juno et la création d’une rampe d’accès pour les personnes ayant une mobilité réduite. « On a eu plusieurs demandes pour l’accès aux fauteuils roulants et on s’est dit que oui, effectivement, ça serait vraiment nécessaire, donc c’est une dépense de plus à penser dans notre budget déjà serré », raconte-t-elle.

Nathalie Paré, qui tient aussi le commerce Miss Gâteaux, ajoute qu’il est également important pour l’équipe de garder l’aspect patrimoniale de l’emplacement. « À l’intérieur, nous avons seulement retiré deux murs et le reste est pratiquement identique. On veut conserver le presbytère et rendre l’expérience client la plus agréable possible. On a une magnifique verrière centenaire et on veut en faire profiter les gens aussi » dit-elle.

Jusqu’à maintenant, Nathalie et Valérie ont près de 10 000 $ dollars d’amassés, leur objectif est d’en récolter 20 000 $. Pour encourager Miss Gâteaux, il est possible d’aller sur le portail de La Ruche Québec et de faire une contribution volontaire, ou bien d’acheter des lots qui comportent différents produits et accessoires de l’entreprise.

Au départ, l’équipe avait le désir de changer d’endroits à cause du manque d’espace au commerce actuel. Être sur une route où circulent des véhicules avec une haute vitesse était également un enjeu important qui embêtait certains clients.

Une nouvelle offre diversifiée

En plus d’y installer la pâtisserie, l’équipe de Miss Gâteaux intégrera également une sandwicherie, un espace de réunion et un Airbnb, à l’intérieur du presbytère. C’est une façon pour les propriétaires de dynamiser davantage la municipalité et de créer « un véritable lieu de vie au cœur du village. »