Le Vieux Couvent de Saint-Prime poursuit sa belle lancée

Le Vieux Couvent de Saint‑Prime poursuivra sa belle lancée en 2026, en faisant briller les artistes avec une programmation riche et en maintenant son engagement envers la communauté.

Au grand bonheur de la directrice générale, Marie-Ève Guy, le public est enfin de retour en salle. Si la pandémie avait affecté l’achalandage du lieu de diffusion, une nette amélioration s’est manifestée en 2024, menant à un retour à la normale en 2025.

« On a eu plusieurs spectacles complets, se réjouit-elle. On essaie toujours d’avoir une programmation assez diversifiée pour rejoindre différents publics. Ça a fonctionné. Avec nos activités, nos jeux-questionnaires à chaque mois, c’est toujours complet. Les soirées d’improvisation fonctionnent bien. On sent vraiment que les gens ont repris leurs habitudes. »

Le Vieux Couvent a d’ailleurs franchi une étape importante en 2024 en obtenant un soutien à la mission du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Le financement renouvelé de 68 400 $ pour les quatre prochaines années constitue une hausse de 20 % de l’aide globale accordée par le CALQ, un « gros coup de pouce » pour le lieu de diffusion.

Récemment, Marie-Ève Guy a reçu une autre bonne nouvelle.

« On a eu la confirmation d’un financement pour continuer Les Sessions du Vieux Couvent. Ce sont des capsules vidéo qu’on tourne au studio d’enregistrement de Gab Bouchard. Il a construit son studio ici à Saint-Prime. On a eu un beau financement sur deux ans qui va nous permettre de faire une quinzaine de capsules avec des artistes de la programmation ou autre », explique-t-elle, en précisant que le public aura la chance d’assister à ces prestations captées.

L’aide financière servira également à enrichir les activités de slam du Vieux Couvent, dans une volonté de promouvoir et de valoriser la langue française.

Médiation culturelle

Le Vieux Couvent continue de démontrer son engagement envers la communauté par diverses initiatives, dont des projets de médiation culturelle en milieu scolaire visant à sensibiliser de nouveaux publics.

Le lieu de diffusion en est maintenant à la septième édition du projet Mamu Assihtsh. Les jeunes de cinquième et de sixième année de l'école Jeanne-Mance/Pie XII (Saint-Prime) et de l'école Amishk (Mashteuiatsh) se réuniront pour donner vie à un projet musical unique, marqué par la rencontre et le partage.

« On amène les jeunes à se rencontrer et à découvrir la culture de l’autre par la création collective. Il y a toujours un couple de parrains du projet. Cette année, c’est Émile Bilodeau et Pako. Dans les artistes qui animent les ateliers, il y a un artiste autochtone et un artiste allochtone. C’est Vicky Tremblay et Mike Paul », indique Marie-Ève Guy.

Les participants présenteront le fruit de leur travail au public, le 18 février à 19 h. La soirée se poursuivra avec les prestations d’Émile Bilodeau et de Pako.

Spectacles à venir

Plusieurs spectacles sont à venir au calendrier du Vieux Couvent. « On a Ariane Roy qui s’en vient le 14 février. On a Anyma Ora’ à la fin janvier. Ça va être un magnifique spectacle. C’est une artiste électro pop qui vient de Wendake. C’est vraiment à découvrir. On a aussi Thomas Langlois qui est un slameur. Il a représenté le Québec à la coupe du monde de slam au moins deux fois. »

Lou-Adriane Cassidy et Gab Bouchard monteront également sur la scène du lieu de diffusion, pour un spectacle affichant déjà complet.

Pour les curieux, le lancement de la programmation régulière aura lieu à la fin mai. Plusieurs autres spectacles seront dévoilés.