Une ressource gratuite pour accompagner les entrepreneurs à ne pas négliger

La MRC de Maria-Chapdelaine s’avère un partenaire clé et une ressource à ne pas négliger pour quiconque souhaite se lancer en affaires ou concrétiser un projet. Son service de développement économique offre en effet un coffre à outils totalement gratuit.

Les promoteurs locaux peuvent ainsi bénéficier de conseils stratégiques pour les accompagner dans leur démarrage, leur recherche de financement, les ressources humaines ou obtenir de l’assistance pour le transfert d’entreprise.

« On est vraiment la porte d’entrée pour les gens qui veulent démarrer une entreprise ou qui ont des projets de croissance de leur entreprise, souligne la directrice du développement de la MRC, Sophie Grégoire-Tremblay. On offre un accompagnement gratuit sous formes aussi de vigie sur des programmes, de l'aide au niveau des prévisions financières, du plan d’affaires et des demandes dans des programmes, avec Investissement Québec notamment. »

Son équipe d’une dizaine de conseillers couvre plusieurs secteurs d’activités.

« On est des généralistes avec des champs de connaissances plus précis, des compétences reliées entre autres au domaine agricole, touristique, industriel, de la main-d’œuvre et d’économie sociale. On soutient des organismes et des projets, que ce soit pour l’accessibilité aux transports, les logements ou les garderies par exemple. Nos conseillers sont dynamiques et engagés dans le bien-être des entreprises locales. Ils veulent voir les projets des entrepreneurs d'ici se concrétiser. »

Étapes essentielles

La directrice du développement de la MRC ajoute que ces conseillers les font notamment réfléchir sur les étapes essentielles, comme l’étude de marché.

« C’est une étape parfois un peu escamotée. Il faut savoir s’il y a vraiment de place sur le marché pour le produit. Et si oui, quelle est la clientèle cible et comment la rejoindre? On amène des questionnements pour être sûr qu’une fois lancé, avant de lâcher son emploi pour se lancer en affaires, on ait une bonne chance de réussite. »

Des services peu connus

Chaque année, ce sont des centaines d’entrepreneurs qui font ainsi appel aux services de la MRC, mais plusieurs autres ne les connaissent malheureusement pas, déplore Sophie Grégoire-Tremblay.

« Des sondages réalisés il y a quelques années ont déjà indiqué qu’à peine 20% des entrepreneurs connaissaient les services de développement économique dans les MRC. Avec la relève qui est un enjeu important actuellement et le vieillissement de la population, on veut que les gens recourent davantage à nos services. On souhaite être connu davantage, parce qu’on croit à la vitalisation de notre milieu et ça passe par les entrepreneurs. »

Pour y avoir accès, il suffit de consulter la page Web de la MRC de Maria-Chapdelaine sous l’onglet des services aux entreprises ou de composer le 418 276-2131.

Le Cahier 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐏𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬 est une initiative de Trium Médias, en collaboration avec le journal Les affaires. Dans les éditions trimestrielles se trouvent des articles touchant directement les enjeux et défis du monde des affaires.

