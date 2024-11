Les nouvelles tendances de déco pour 2025

Si vous aimez la décoration intérieure, vous êtes sûrement déjà en train de réfléchir aux prochaines étapes que vous allez prendre pour améliorer votre logement. On va bientôt dire au revoir à 2024 et rentrer en 2025. Cette nouvelle année présente tout un tas de nouvelles tendances déco que vous pouvez facilement intégrer à votre déco actuelle, sauf si vous voulez vraiment tout changer ! Ici, on va vous présenter les tendances de l'année prochaine et vous expliquer comment vous pouvez les incorporer.

La personnalisation en tête

Personne ne veut vivre dans un espace identique à d'autres et on le comprend. Votre logement doit vous correspondre et être unique. On peut apprendre beaucoup sur une personne en visitant leur maison ou leur appartement et c'est exactement ce qu'on veut. On met donc en avant nos différences uniques et notre personnalité. Il y a plusieurs manières de faire. Tout d'abord, vous pouvez intégrer des éléments sur vos loisirs. Si vous aimez la lecture, une bibliothèque personnalisée avec toutes vos oeuvres préférées. Si vous aimez l'art, vos cadres et sculptures préférés. Si vous aimez la nature, un coin avec des plantes et le matériel d'entretien.

En plus de raconter une histoire et de mettre en avant votre personnalité, vous vous sentirez mieux dans un endroit qui vous correspond. Une autre option est d'ajouter du papier peint ou des cadres personnalisés. Photowall.com en propose toute une gamme pour tous les goûts. Vous avez le choix entre des papiers peints avec des formes géométriques, des scènes de nature ou des motifs floraux.

Un retour aux matières naturelles

Les études le démontrent, les matières naturelles peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale et sur le bien-être au quotidien. La présence de matières naturelles dans un lieu de vie favorise une ambiance apaisante et peut même réduire le stress. Ils créent aussi facilement un espace de vie chaleureux et reposant. Pour 2025, les matières qui ressortent le plus sont le bois, la pierre, le lin et le rotin. Un autre avantage est qu'ils vont bien avec une majorité de styles de déco.

Concernant le bois, il sera très prisé l'année prochaine pour sa texture unique et sa capacité à vieillir de manière jolie. Pour incorporer le bois, vous avez plusieurs options. Le bois clair peut être utilisé dans un style scandinave, tandis que le bois foncé peut apporter une touche plus sophistiquée. Le lin peut être choisi pour les textiles et le linge de maison. C'est une matière de bonne qualité qui respire. On le choisit donc pour les coussins, les plaids ou encore les rideaux. En plus d'être très joli visuellement, les matières naturelles répondent aussi à une quête de durabilité. Les consommateurs prennnent de plus en plus de choix éco responsables et ces matières sont biodégradables.

Les espaces de bien-être

On ne parle pas d'espaces spa, attention ! On parle surtout de créer une disposition chez vous qui vous apporte de la sérénité et du calme. Le maximilisme perd un peu de son succès et on opte plutôt pour un intérieur épuré et relaxant. Cette tendance est dû à plusieurs chose. Tout d'abord, de plus en plus de personnes travaillent depuis la maison et doivent donc jongler entre plusieurs casquettes quand ils sont chez eux. Travailler et vivre dans le même endroit n'est pas facile pour tout le monde. Il faut donc réfléchir à créer des espaces différents pour chaque activité. En suite, le bien-être est devenu de plus en plus important dans la société et certaines conditions semblent être plus pris au sérieux et priorisées.

Alors, comment créer des espaces de bien-être ? On opte pour des couleurs douces avec de la décoration simple et reposante. Tout d'abord, on optimise la chambre à coucher pour le repos. On y ajoute des rideaux épais pour bloquer la lumière et on intègre du linge de lit de qualité pour améliorer le sommeil. On priorise aussi des espaces de vie sans écrans si vous souhaitez plus de calme. On est entourés d'écrans toute la journée, surtout si vous travaillez sur un ordinateur, et c'est important de pouvoir décrocher le soir. L'ajout de plantes est aussi une excellente idée. Elles ramènent de la vie et de la couleur dans un espace. Si vous n'avez pas la main verte, optez plutôt pour des espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien comme les cactus ou les fougères.

Conclusion

L'année 2025 s'annonce bien pour le secteur de la décoration intérieure. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de leurs choix et privilégient les choses qui ont du sens. On y retrouve donc des matières naturelles, ainsi que des espaces de relaxation qui prônent le bien-être. Mais la personnalisation est aussi en vogue. On est donc libres de choisir une déco qui nous ressemble et qui nous correspond. On laisse apparaître notre personnalité et on pense à nous avant tout !