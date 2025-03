Grandir, innover, se connecter

Contenu commandité

Le 21 mai 2025, le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy sera le théâtre de l’événement incontournable 5 à 7 : Femmes d’impact. «L’évènement se tiendra au Vieux Couvent de Saint-Prime et mettra à l’honneur le leadership féminin », mentionne Estelle Liogier, conseillère au développement et aux communications à la SADC Lac-Saint-Jean Ouest.

L’enthousiasme suscité par l’édition précédente, qui a réuni 75 participantes, a confirmé l’importance de tels événements dans la MRC. Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration entre la MRC Domaine-du-Roy, la SADC Lac-Saint-Jean Ouest et Trium Médias, avec pour objectif d’offrir une plateforme unique de réseautage et d’inspiration.

Cette année, le point culminant de la soirée sera la conférence de l’honorable Sénatrice Danièle Henkel, une personnalité médiatique, conférencière et auteure de plusieurs livres. Elle s’est fait connaître du grand public par sa participation à l’émission Dans l’oeil du dragon sur les ondes d’Ici Radio-Canada Télé, de 2012 à 2017. Elle est également la fondatrice et présidente de Henkel Média, une plateforme numérique qui s’engage à mettre en valeur et à fournir les ressources et outils nécessaires à la communauté entrepreneuriale du Québec et de la Francophonie à l’échelle mondiale.

«Suite à la conférence, il y aura une session de questions-réponses avec Mme Henkel. Les participantes auront l’occasion d’approfondir leur réflexion sur le leadership et les défis entrepreneuriaux», souligne Élizabeth Bouchard, conseillère aux entreprises pour la MRC du Domaine-du-Roy.

Enfin, le 5 à 7 : Femmes d’impact offrira une occasion exceptionnelle de réseautage, favorisant les échanges enrichissants entre femmes entrepreneures et gestionnaires, le partage d’expériences et la création de collaborations durables. «Nous souhaitons encourager les femmes à oser, à innover et à se développer», précise Estelle Liogier et Élizabeth Bouchard.

Les organisateurs invitent les femmes entrepreneures et gestionnaires du secteur à suivre leurs réseaux sociaux afin de s’inscrire à cette soirée qui promet d’être riche en apprentissages et en rencontres significatives. Le tout s’inscrit aussi dans le désir de la part de Trium Médias de faire partie des enjeux importants de chacune des communautés locales.

« Promouvoir et encourager l’entrepreneuriat féminin est important pour Trium Médias et pour le Journal L’Étoile du Lac. Il faut profiter de toutes les occasions pour rappeler aux femmes leur place dans le domaine des affaires et si, par ces évènements que l’on présente avec la MRC et la SADC on peut faire une différence, bien nous aurons atteint un objectif ! » commente Marlène Claveau, co-propriétaire de Trium Médias avec Stéphanie Gagnon.

