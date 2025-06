Carton ondulé au Canada : pourquoi c’est l’emballage préféré des entreprises en 2025

En 2025, le carton ondulé s’est imposé comme la solution d’emballage de référence pour des milliers d’entreprises canadiennes, tous secteurs confondus. Durable, économique, personnalisable et logistique-friendly, ce matériau est devenu un allié stratégique pour répondre aux exigences modernes du commerce, de la distribution et de l’e-commerce.

Pourquoi ce succès ? Voici un tour d’horizon des raisons pour lesquelles le carton ondulé est aujourd’hui l’emballage préféré des entreprises au Canada.

1. Un choix écoresponsable aligné avec les attentes du marché

Au Canada, la pression des consommateurs pour des pratiques plus durables s’est accentuée. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer des solutions écoresponsables dans leur chaîne logistique, et le carton ondulé répond parfaitement à cette exigence.

Fabriqué à partir de papier recyclé et 100 % recyclable, le carton ondulé permet de :

Réduire l’utilisation de plastique à usage unique

Améliorer l’image de marque auprès des consommateurs soucieux de l’environnement

Répondre aux nouvelles réglementations environnementales canadiennes

En 2025, choisir un emballage écologique est autant un enjeu commercial qu’un engagement environnemental.

2. Une performance logistique inégalée

Le carton ondulé est reconnu pour sa légèreté combinée à une grande résistance, ce qui le rend idéal pour l’expédition de produits au Canada, que ce soit localement ou à l’international.

Il permet :

Une protection optimale des produits grâce à ses cannelures amortissantes

Une réduction des coûts de transport (moins de poids = moins de carburant)

Une empilabilité efficace pour maximiser les espaces de stockage

Avec l’essor de la logistique automatisée et des entrepôts intelligents, le carton ondulé s’intègre parfaitement aux nouvelles technologies d’emballage et de palettisation.

3. Une solution économique et adaptable

Les entreprises canadiennes, particulièrement les PME, apprécient la rentabilité du carton ondulé. Il est disponible dans une grande variété de formats, d’épaisseurs et de types de cannelures (simple, double, triple), ce qui permet d’adapter l’emballage à chaque besoin spécifique sans exploser les budgets.

En outre, il peut être personnalisé à faible coût avec un logo, des messages marketing ou des instructions de manipulation, renforçant ainsi l’image de marque dès la réception du colis.

4. Un pilier de l’e-commerce canadien

Avec l’explosion des achats en ligne au Canada, le carton ondulé est devenu un élément central de l’expérience client. Résistant aux chocs, facilement refermable, parfois même réutilisable, il assure une livraison sécurisée et soignée, tout en participant à la fidélisation client.

Les géants comme Amazon, mais aussi de nombreuses boutiques locales, misent sur le carton ondulé pour sa fiabilité, sa neutralité carbone (en partenariat avec des programmes de reforestation) et sa compatibilité avec l’automatisation des expéditions.

En conclusion

Que ce soit pour son impact environnemental réduit, sa solidité, sa souplesse d’utilisation ou son coût maîtrisé, le carton ondulé est devenu, en 2025, un choix incontournable pour les entreprises canadiennes. Il incarne la rencontre parfaite entre performance industrielle et responsabilité écologique — un équilibre que recherchent de plus en plus d’organisations aujourd’hui.