La Félicinoise Dania Belisle brille dans un nouveau sport 

L’athlète native de Saint-Félicien, Dania Belisle, a troqué dans les dernières années les maillots pour les chaussures de course. Après avoir poussé au maximum sa carrière dans le monde de la natation, la Félicinoise se démarque maintenant dans le milieu de l’ultra-trail, cette discipline de courses en sentier.

En 2023, Dania a terminé sa saison de courses avec une victoire au 108 km de l’ultra-trail Forillon, en Gaspésie. Il s’agissait d’un très bon début pour elle, qui a connu par la suite une saison 2024 tout autant couronnée de succès.

Elle a ainsi remporté l’épreuve de 110 km au Québec Méga Trail en juillet, l’une des courses en sentiers les plus prestigieuses de la province.

Elle a également atteint la 2e position au 45 km en août dernier lors de l’Ultra Trail des Chic-Chocs.

À la fin septembre, Dania s’est rendue à l’UTMB en Virginie, aux États-Unis, où elle a réussi à se qualifier directement pour l’une des courses de l’Ultra Trail du tour du Mont Blanc, en France, qui aura lieu en août 2025.

« L’UTMB, les courses du Mont Blanc, fait partie des courses en sentiers les plus anciennes dans le monde. Elles sont reconnues pour être difficiles. Dans les 10 dernières années, ces courses ont pris beaucoup d’ampleur », explique Dania Belisle.

Il s’agit d’un grand exploit pour la Félicinoise d’avoir réussi à se qualifier pour cet évènement, qui est prisé par les coureurs du monde entier.

En effet, pour y participer, les intéressés doivent remporter des « tickets » lors de certaines courses partout sur la planète. Ces « tickets » sont placés dans une liste, et quelque temps avant l’évènement, une loterie a lieu pour sélectionner un nombre limité de participants.

« D’avoir réussi à faire un podium en Virginie m’a donné mon laissez-passer directement pour les courses du Mont Blanc. Moi, je n’avais même pas pour objectif en allant en Virginie de décrocher un laissez-passer. Mon seul but était d’aller me mesurer aux athlètes internationaux, et finalement, j’ai eu une belle surprise. Mon voyage là-bas aura été payant pour moi ! »

Débutante

Ce qui rend l’exploit encore plus remarquable, c’est que Dania n’a débuté l’ultra-trail que très récemment.

C’est en 2019, après avoir terminé l’université et complété une dernière traversée du lac Saint-Jean à la nage que l’athlète s’est tournée vers la course à pied.

« Au départ, je me suis inscrit en ski de fond, mais les entraînements m’ont mené vers l’ultra-trail. À l’automne 2020, j’ai participé à ma première course de 50 km et j’ai adoré ça. J’ai réalisé finalement ma première course de 100 km à l’automne l’an dernier. Ça fait, je dirais, deux ans maintenant que je m’entraîne sérieusement pour performer dans le milieu de l’ultra-trail. »

La saison de courses 2024 tirant à sa fin, Dania Belisle indique qu’elle prendra bientôt le temps avec son entraîneur d’établir un plan d’entraînement pour l’hiver. Elle compte pousser ses limites lors de la prochaine saison et arrivée en force lors des courses du Mont Blanc en août prochain.