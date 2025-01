La dernière passerelle en voie d’être complétée 

L’année 2025 en est une très importante pour le Parc régional des Grandes-Rivières du lac St-Jean. Tout le réseau de sentiers de quad et de motoneige de la Passerelle du 49e sera complété d’ici la fin de l’hiver, alors que les travaux de la 9e et dernière passerelle du circuit tirent à leur fin.

C’est en 2016 que ce sont amorcés les grands travaux afin de construire 9 passerelles au-dessus de rivières sur le territoire du Parc régional des Grandes-Rivières du lac St-Jean. Ces travaux ont permis de connecter de nombreux sentiers de quad et de motoneige dans le haut du Lac-Saint-Jean et de développer un réseau de sentiers de 236 km.

Aujourd’hui, les impacts de ce développement sont palpables. L’industrie touristique s’est grandement développée autour du réseau de sentiers de la Passerelle du 49e.

« Au fil des années et des développements sur le réseau, avec la construction des passerelles, on a senti que l’attrait touristique a également augmenté. On entend les gens sur le terrain le dire aussi, qu’avec un tel réseau, ça attire les motoneigistes », commente le directeur général du Parc régional des Grandes-Rivières du lac St-Jean, Dominique Gobeil.

Ce dernier souligne qu’en développant un tel réseau de sentiers, toutes les conditions gagnantes étaient en place pour voir les différents intervenants, tels que les relais de motoneige, les restaurants et autres, faire de meilleures affaires.

« Ça permis d’attirer de nouveaux investisseurs chez nous, qui ont développé des offres pour les utilisateurs du réseau de la Passerelle du 49e. On a également vu des municipalités convertir des bâtiments, comme l’église à Saint-Stanislas qui a une offre de restauration qui est prisée par les motoneigistes. »

De plus, une offre de location de motoneiges commence à s’installer vu la demande, grâce à Equinox Aventures.

« C’est important de comprendre que nous n’avons pas développé une nouvelle filière de l’économie touristique. L’industrie de la motoneige a toujours été importante. Avec ces développements, nous sommes venus bonifier une offre qui était déjà mature et qui fonctionnait bien », précise Dominique Gobeil.

Des sentiers prisés

Le réseau de la Passerelle du 49e est prisé par les motoneigistes de partout au Québec. Dans le milieu, le réseau est bien connu et a bonne réputation.

« On est vraiment satisfait de la reconnaissance que nous avons. Dans les dernières années, on a même eu la visite de RDS et de TVA Sports. Dans l’industrie de la motoneige, le circuit de la Passerelle du 49e est une addition très importante sur le réseau de sentiers au Québec. À même titre que la Véloroute des Bleuets, la Passerelle du 49e est une route touristique aussi importante. »