La saison 2025 est lancée pour le club Vélo 2 Max 

La saison 2025 est officiellement lancée pour le club de vélo de montagne Vélo2Max de Saint-Félicien. Fidèle à sa formule gagnante, l’organisation mise sur la stabilité. Les inscriptions demeurent similaires à celles de l’an dernier et le programme, bien rodé, revient sans grands changements pour ravir les adeptes de tous âges.

La saison a déjà débuté pour le groupe compétitif, qui a entamé ses premiers entraînements cette semaine. Ce groupe, composé d'environ une trentaine de jeunes, continuera d'évoluer avec un rythme de deux séances par semaine. « C’est similaire à l’an dernier, mais cette année, nous avons introduit une sous-catégorie, Vélo2Max Factory, pour nos athlètes les plus avancés. Ce groupe de quatre jeunes va compétitionner à l’échelle nationale cet été, et on s'attend à ce qu'ils se classent dans le top 10 au Canada », souligne le président du club, Martin Demers.

Ces jeunes cyclistes devraient également participer aux Jeux du Québec cet été. La création de ce sous-groupe vise non seulement à soutenir leur développement mais aussi à faciliter le financement pour leur permettre de concourir à travers le pays.

Le volet récréatif et l’école de vélo débuteront quant à eux après le 24 juin, lorsque l’année scolaire sera terminée. Les inscriptions sont déjà ouvertes et, selon M. Demers, une vingtaine de jeunes devraient se joindre à ces catégories.

« Les places se rempliront sans doute à l’approche de la saison », ajoute-t-il.

Course à pied

Autre nouveauté cette année : le club a intégré un volet de course à pied, en accueillant le club de course du mille de Saint-Félicien. Ce dernier, désormais sous l’égide de Vélo2Max, compte déjà 25 membres inscrits pour pratiquer la course en sentier.

Évènements

En termes d’événements, la saison 2025 s’annonce dynamique. Vélo2Max accueillera une Coupe Canada les 5 et 6 juillet prochains à Saint-Félicien. Le club organisera également un premier événement de gravel bike, un type de vélo en pleine expansion, en collaboration avec le Parc de la Couronne. Enfin, un raid est prévu pour le 9 août au Toboski de Saint-Félicien.