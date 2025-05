Des vélos de montagne à assistance électrique offerts en location

Un nouveau service sera offert cette saison au parc régional de la Couronne, soit la possibilité de louer des vélos de montagne à assistance électrique (VAE) pour découvrir des sentiers dans les trois secteurs de la MRC du Domaine-du-Roy, au cœur de la forêt boréale.

Ces VAE seront disponibles à divers points de service, dont au parc d’amusement familial du Moulin des Pionniers, au Tobo-Ski et à la marina de Saint-Prime.

C’est ce qu’a annoncé la direction du parc par voie de communiqué, ajoutant que l’ouverture de la saison aura lieu le 24 mai lors d’une journée portes ouvertes au Tobo-Ski de Saint-Félicien. La population sera alors invitée à les essayer gratuitement. Le secteur La Montagne à Ouellet à La Doré suivra le 13 juin, tandis que la date d’ouverture officielle reste encore à venir pour le Sentier Ouiatchouan (Chambord, Saint-François-de-Sales et Lac-Bouchette).

Rappelons que le parc régional de la Couronne est une initiative de la MRC du Domaine-du-Roy, développée en concertation avec plusieurs partenaires du milieu touristique. Le Club Vélo 2max de Saint-Félicien en assure la coordination.

Le parc vise à structurer et promouvoir une offre récréotouristique durable, accessible et ancrée dans l’identité du territoire. Le parc offre un réseau de sentiers pédestres et cyclables et propose des parcours adaptés à tous les niveaux, du sentier familial aux parcours techniques pour les plus expérimentés.

Démocratiser l'accès

Cette nouveauté est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Elle vise à démocratiser l’accès au vélo de montagne à assistance électrique, encourager l’activité physique et faire découvrir autrement les paysages de la MRC.

Des forfaits personnalisés sont aussi offerts pour les entreprises, groupes ou familles, incluant un itinéraire sur mesure, un niveau de difficulté adapté, et, au besoin, un accompagnateur.

Le parc régional de la Couronne souligne aussi en terminant qu'il organisera plusieurs activités cet été pour les amateurs de nature et de sport, autant dans ses trois secteurs que dans les municipalités de la MRC.

Parmi celles-ci :

• 4 au 6 juillet : Coupe du Canada de vélo de montagne (Secteur Tobo-ski);

• 19 juillet : Gravel Bike de la Couronne à Roberval et Sainte-Hedwidge;

• 9 août : Raid de La Couronne (Secteur Tobo-Ski);

• 30 août : Découverte du sentier Ouiatchouan (Secteur du Sentier Ouiatchouan).

La programmation complète est disponible sur le site Internet www.parcdelacouronne.ca et sur sa page Facebook.