Roberval : 32 millions pour 32 projets

Les élus de Roberval n’ont pas chômé durant les trois premières années du présent mandat. De 2021 à 2024, la municipalité aura investi près de 32 M$, pour 32 projets différents. De plus, on prévoit en 2025 réaliser 10 autres projets qui totaliseront 5,7 M$.

Les projets qui ont été mis de l’avant concernent des développements résidentiels, la réfection de bâtiments municipaux dont l’hôtel de ville, la reconstruction de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, les loisirs et la culture, le renouvellement de l’affichage, les trottoirs, le stationnement urbain (devant la MRC), des travaux liés aux eaux usées et la réfection, à certains endroits, du réseau d’eau, d’égout et des rues.

Parmi les investissements majeurs figurent en tête de liste la reconstruction (en cours) de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque dont on prévoit des déboursés totaux de près de 7,9 M$. Une partie des coûts est assumée par les assurances et des subventions gouvernementales.

Le deuxième projet d’importance réalisé par l’actuel conseil municipal concerne la réfection de l’hôtel de ville qui aura finalement coûté 3,8 M$. S’ajoute le projet en cours de la salle multifonctionnelle pour 1,7 M$, Place de la mairie 1,3 M$, le renouvellement de l’affichage avec une nouvelle image de marque qui coûtera près de 1 M$ ainsi que l’aménagement de la berge et de la plage de la Pointe Scott pour 600 000 $.

Ajout de 129 unités de logement

De plus, on a délivré, depuis 2021, 61 permis de construction dont la valeur des travaux se chiffre à 34,4 M$ ce qui a permis, entre autres, d’ajouter 129 unités de logement sur le territoire de Roberval. Un nombre de logements, certes appréciable, mais qui, pour le premier magistrat Serge Bergeron, n’est pas suffisant.

« Il faut ajouter des logements à prix abordable pour les gens qui sont moins fortunés. C’est ce qui nous manque à Roberval, au minimum, 60 logements de ce type. Nous sommes en démarche avec Unitaînés qui a pour but de construire des logements sociaux, abordables et de qualité, pour les personnes âgées moins bien nanties du Québec », explique-t-il.

Pour rendre accessibles aux différents promoteurs ces terrains, des investissements municipaux ont été requis, soit 1,6 M$ sur la rue des Marguerites, 450 000 $ pour la rue Marcel-Leblanc, 220 000 $ sur la rue Élisabeth-Beads, 420 000 $ pour la rue Gabrielle-Roy et finalement près de 1,7 M$ pour la décontamination du parc Gagnon.

Autres réalisations

En plus des investissements réalisés au cours des trois premières années du mandat, le maire rappelle que les élus ont mis de l’avant d’autres projets d’importance.

« Je rappelle qu’on a adopté un plan stratégique qui est évalué, dans ses actions, de façon annuelle. On a également mis en place une politique environnementale qui se poursuit en 2025 avec un plan d’action sur les changements climatiques. Et dernièrement, nous avons dévoilé notre politique culturelle », conclut le maire.

PROJETS 2025 – 5,7 M$