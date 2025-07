Le meilleur depuis Serge Savard

Kent Hugues, en poste depuis janvier 2022 dans le rôle de directeur général des Canadiens de Montréal fait du bon boulot. Il a su garder les éléments intéressants acquis par son prédécesseur Marc Bergevin avec Suzuki et Caufield tout en repêchant des espoirs tels les Juraj Slafkovski, Michael Hage, Jacob Fowler, David Reinbacher, Ivan Demidov et bien sûr, Lane Hudson.

Au niveau des transactions, Hughes est allé chercher des Mike Matheson, Sean Monahan, Patrik Laine et Alexandre Carrier pour pas grand- chose. Il est vrai que la transaction de Romanov contre Dach est discutable. Il reste toutefois un tout petit brin d’espoir pour que le beau Kirby se transforme finalement en joueur de 2e ligne. Tout récemment, lors de la période des agents libres, Hugues n’a pas surpayé les Dvorak et Armia.

Ce qui retient le plus mon attention, ce sont les 2 transactions majeures qu’il a effectuées. La venue de Noah Dobson, un jeune défenseur de 25 ans bien implanté en retour des choix 16 et 17 et d’Emil Heineman est extraordinaire. Malheureux sous les ordres de Patrick Roy, Dobson possède tous les atouts pour devenir l’un des 15 meilleurs défenseurs de la LNH.

L’autre transaction qui amène Zachary Bolduc de St-Louis en retour de Logan Mailloux est très intéressante. Bolduc a marqué 19 buts la saison dernière avec les Blues et possède le talent pour en inscrire 25 ou 30. Il est possible que Mailloux ait un futur très prometteur comme défenseur offensif, mais le CH avait un surplus à la ligne bleue. Je ne crierai pas au voleur, mais j’aime beaucoup cette transaction.

Voici ce qui m’amène à penser que Kent Hugues est le meilleur DG des Canadiens depuis Serge Savard. Le règne du sénateur (1983-1995) a donné 2 coupes Stanley à Montréal. Malgré des repêchages moyens, Savard a réalisé de belles transactions avec la venue de Vincent Damphousse, Kirk Muller et Pierre Turgeon.

Sa plus grosse gaffe, avoir été aussi patient avec son ami André Boudrias comme dépisteur chef. Et que dire de la mauvaise transaction avec Chicago, Denis Savard contre Chris Chelios .... Mais est-ce que le grand Serge fut forcé par la haute direction à faire cet échange? Il y a une chanson du regretté Bob Bissonnette qui en parle.

Changement de propos, j’entends et je lis plusieurs commentaires de gens déçu de voir autant de festivals se dérouler en même temps. La fin de semaine du 5 juillet, Jonquière en musique, les Grand crus musicaux, la Noce et Festirame étaient en activité. Est-ce que les promoteurs devraient se parler? Est-ce que la ville devrait intervenir?

Si nous sommes lucides, l’été au Saguenay Lac-St-Jean, c’est 8 semaines. Avec les caprices de dame nature, il faut être audacieux pour présenter un événement en mai ou juin. Sans compter qu’en juillet et août, les gens sont en vacances et le marché touristique est à son meilleur.

La solution est bien simple, laissez les choses aller! Il n’y a jamais trop d’événements de qualité. Le consommateur décidera bien ce qui vaut la peine ou pas et la sélection naturelle fera son œuvre.