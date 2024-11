Le maire Bergeron veut s’occuper de l’itinérance

D’ici deux semaines, le maire de Roberval, Serge Bergeron annoncera l’état de la situation des itinérants et les pistes de solutions proposées. On veut ainsi sécuriser la population et du même coup interpeller le gouvernement.

« Les policiers sont limités dans leurs interventions et nous également. On fait quoi lorsque la population devient inquiète? Il y a des itinérants qui dorment dans des halls d’entrée de commerces, mais également dans ceux des immeubles à logements », explique le maire Bergeron.

Il est d’avis que le nombre d’itinérants dans sa ville est en augmentation. Un problème auquel s’ajoute celui du respect des lois, entre autres, sur les droits de la personne, laissant peu de manœuvres aux intervenants.

« Il y a des itinérants qui refusent des services, même médicaux. Ça devient compliqué. Ils sont dans la rue. Certains ont des problèmes de santé mentale, d’autres ont un enjeu de toxicomanie majeure. De plus, il y a des individus qui posent des gestes, des actions et qui ont des comportements et des attitudes dénoncées par la population, car ça crée de l’insécurité. »

On refuse les règles

Le maire ajoute que certains itinérants refusent de respecter les règlements du refuge pour itinérants qui compte 12 lits.

« Ceux qui veulent dormir au refuge doivent, en arrivant, prendre leur douche et laver leurs vêtements. Ceux qui ne veulent pas le faire n’y ont pas accès et dorment ailleurs. Finalement, il y a une autre catégorie d’itinérants qui ne veulent rien savoir du refuge. Ils désirent dormir dans la rue. »