Les 17 plages de la région propres à la baignade

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les baigneurs peuvent profiter d’une bonne qualité d’eau aux 17 plages inscrites au programme de classification du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Au moment d’écrire ces lignes, 14 d’entre elles obtenaient la cote A avec la mention « excellente ». Trois se classaient B avec la mention « bonne », soit le Centre de villégiature Dam-en-Terre à Alma, le Camping La Villa des Sables à Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et la Plage municipale de Saint-Prime. Aucune n’avait obtenu un C.

Une cote bactériologique de D signifie que lors du dernier échantillonnage, l’eau de baignade était polluée, c’est-à-dire impropre à la baignade, menant ainsi à la fermeture des plages.

Campagne d’échantillonnage

Pour chacune des plages répertoriées, les cotes de classification bactériologique sont mises à jour en date du dernier échantillonnage sur le site Internet du Ministère.

Les cotes de classification bactériologique, affichées pour chacune des plages participantes au programme Environnement-Plage, sont indicatrices de la journée où l'échantillonnage a été effectué. Certains exploitants de plages participantes au programme procèdent à des échantillonnages additionnels de leurs eaux de baignade et l'information peut être disponible sur leur site Internet respectif.

Pour consulter la classification des plages du Saguenay–Lac-Saint-Jean, rendez-vous sur le site : https://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/env-plage/liste_plage.asp?region=02. La mise à jour des données est effectuée à 11 h tous les jours.