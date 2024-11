De l’eau en permanence en face de chez lui 

Depuis 2023 un lac d’eau s’installe littéralement en permanence dans la rue Parent, devant l’entrée de la résidence de Daniel Guénard. Lorsque l’hiver arrive, le tout se transforme en patinoire, rendant dangereux ce secteur pour les piétons. Le citoyen voit rouge contre la ville de Roberval.

C’est du moins ce qu’affirme M. Guénard qui s’est vu refuser par la ville des travaux d’asphaltage devant chez lui, pour que l’eau s’écoule vers le réseau pluvial en éliminant la dénivellation.

Il soutient qu’en plus de causer des désagréments pour les passants, l’eau se serait infiltrée en dessous de son stationnement en béton avec comme conséquence des cassures majeures qui l’ont obligé à refaire une partie de cette structure bétonnière.

« En 2023 j’ai accordé un contrat à un entrepreneur pour qu’il retire l’asphalte qu’il y avait sur mon stationnement pour le remplacer par du béton coulé. Au début de 2024 nous avons constaté que le ciment, au début du stationnement, près de la rue, était cassé. L’entrepreneur a refait cette partie au début d’octobre dernier. Or, selon lui, c’est l’eau de la rue qu’il s’est infiltrée en dessous de l’asphalte et qui a causé ces dommages », explique Daniel Guénard.

Rencontre avec les autorités

Après plusieurs demandes au Service des travaux publics de la ville de Roberval, des employés sont venus faire du marquage à l’endroit problématique.

« Par la suite, j’ai rencontré le 1er octobre dernier, avec ma conjointe, le maire et la directrice générale. Finalement on m’a fait parvenir une lettre recommandée mentionnant qu’aucune intervention ne serait faite pour le moment », raconte-t-il.

Dans cette lettre, on peut y lire : « Ainsi, nous désirons vous informer qu’après analyse de votre dossier par la direction générale, guidée par l’expertise du Service des travaux publics, la ville de Roberval ne procédera pas aux travaux d’asphaltage souhaités. Puisque nous soupçonnons que la rue Parent repose sur de l’argile, il est certain que les travaux de réfection qui seront éventuellement réalisés dans cette rue devront prévoir une isolation supplémentaire de manière à éviter que les défauts que nous pouvons aujourd’hui constater ne se manifestent pas de nouveau dans le futur. »

Blessure au genou

Sa conjointe, Francine Hébert qui s’est blessée l’an dernier après avoir perdu pied lorsque l’eau était gelée a fait une publication sur sa page Facebook.

Elle explique : « À tous les marcheurs et aux enfants qui passent devant le 543, Avenue Parent. Faites attention à la flaque d’eau. Quand c’est gelé et qu’il y a une petite couche de neige dessus on ne la voit plus et cela est très dangereux. J’ai moi-même tombé l’an passé et je me suis blessé un genou. On a demandé à la ville de nous faire une tranchée pour que l’eau s’écoule jusqu’au puisard qui est juste à côté, mais cela nous a été refusé. On paye des taxes comme tout le monde. Un petit coup de scie pour faire une tranchée ne coûte pas cher. La ville nous avait dit que cela serait fait, mais ils n’ont pas respecté leur parole. »