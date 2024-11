615 000$ pour un nouvel entrepôt à Dolbeau

Afin de mieux répondre à la demande croissante en aide alimentaire, l’organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean a inauguré le 14 novembre dernier un tout nouvel entrepôt à Dolbeau-Mistassini, le premier dans le nord du Lac-Saint-Jean. Ce nouvel espace d’une superficie de 11 200 pieds² représente un investissement de 615 000 $.

L’inflation et la crise du logement sont au cœur de la hausse actuelle des demandes d’aide alimentaire. C’est ce qu’affirme le directeur général de Moisson SLSJ, Yannick Soumis.

« La mise en opération de nos activités dans le nord du Lac-St-Jean en mars 2023 est le fruit d’un effort collectif dans un contexte d’augmentation fulgurante des demandes d’aide alimentaire, causé, en grande partie, par un contexte inflationniste néfaste et la rareté des logements abordables. Depuis la pandémie, c’est près de 25 % d’augmentation pour l’alimentation et le logement », lance-t-il.

Meilleure couverture

Le projet d’entrepôt dans le nord de la région était sur la table à dessin depuis quelques années. Avec ce nouveau point de service, l’objectif est de mieux approvisionner les différents organismes des MRC Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine.

« Avant l’ouverture de l’entrepôt, c’est un camion qui partait du Saguenay aux deux semaines qui couvrait le nord du lac. Évidemment, les dimensions du moyen de transport faisaient en sorte que nous devions couper dans les commandes. À partir de là, l’objectif était de se rapprocher afin de mieux desservir les organismes », explique Yannick Soumis.

En s’implantant sur le territoire, ce dernier soutient qu’il sera également plus facile pour Moisson SLSJ de collaborer auprès des grandes bannières de l’alimentation telles qu’IGA, Métro ou Maxi pour la récupération de denrées.

Le travail bénévole comme pierre d’assise

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean existe depuis 1999. En près de 25 ans d’existence, l’organisme à but non lucratif a su mener sa mission grâce à des personnes impliquées et une équipe de bénévoles actifs.

« Étant la seule banque alimentaire régionale, il était de notre responsabilité de venir en aide rapidement à la population victime de précarité alimentaire et, par le fait même, atténuer l’insécurité alimentaire, par l’entremise des organismes membres de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean », mentionne Yanick Soumis.

Sur le territoire, ce n’est pas moins de 35 organismes qui offrent des services d’aide alimentaire. De ce nombre, 22 sont situés dans la MRC Maria-Chapdelaine et 13 dans la MRC Domaine-du-Roy.