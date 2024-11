Sylvie Prescott reçoit la Médaille du couronnement du roi Charles

La directrice générale du Cégep de Saint-Félicien Sylvie Prescott est récipiendaire de la médaille du couronnement du roi Charles III. Cette médaille est décernée à des personnes de tous âges et provenant de divers milieux afin de souligner une contribution remarquable à leur communauté.

C’est lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée le 17 novembre dernier que Sylvie Prescott s’est vu remettre sa médaille par la lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte.

« J’ai toujours été une personne engagée. Mon implication s’est renforcée dans mes fonctions au cégep que ce soit à la direction aux études, que j’ai occupée pendant 4 ans, et aujourd’hui avec la sixième année que j’entame à mon poste de directrice générale. C’est un peu notre rôle de s’ouvrir à la communauté et de s’y impliquer », mentionne la directrice générale.

Sylvie Prescott espère inspirer les jeunes à s’impliquer dans leur communauté. Selon elle, le développement de la région passe inévitablement par la relève.

« Je souhaite que ce soit inspirant pour nos jeunes. Les décisions que nous prenons aujourd’hui auront un impact sur le développement futur et nous avons besoin que les prochaines générations s’impliquent. Lorsqu’on parle de transition, d’écologie ou de développement durable, il faut s’assurer de laisser une place aux jeunes, car ce sont eux qui vont nous aider à nous propulser », poursuit-elle.

Engagements

Au cours des dernières années, Sylvie Prescott a multiplié les engagements au sein de divers comités et conseils d’administration. Elle a notamment présidé le conseil d’administration du Zoo Sauvage de Saint-Félicien en plus de siéger comme administratrice au conseil d’administration de la Fondation Domaine-du-Roy ainsi qu’à celui du Créneau en tourisme d’aventure et écotourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Le tourisme est un domaine qui m’attire beaucoup. À travers mes engagements, c’est une sphère qui ressort souvent, malgré qu’il soit loin de mes racines plus scientifiques. J’ai eu la chance récemment d’animer un panel lors du Rendez-vous de la bioéconomie comme ambassadrice de la bioéconomie touristique. Ce sont des implications qui m’animent », conclut-elle.

La chimiste de formation fait partie des 42 récipiendaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a reçu cet honneur dans la catégorie Éducation en compagnie de Ghislain Samson, recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi.