« Elle n’aura pas de passe-droit ! » déclare le maire Gibbons

Le maire de Saint-Félicien désire mettre les points sur les « i » et les barres sur les « t » face aux allégations de Marie-Josée Dupont, propriétaire d’un terrain en zone inondable dans le Bôme de Saint-Méthode. Pas question pour le premier magistrat d’offrir un passe droit à celle qui considère que son histoire est une guerre entre elle et la Ville de Saint-Félicien.

La propriétaire, qui revendique le droit de se construire une maison sur son terrain, acheté en 2022, a reçu le 13 novembre dernier une mise en demeure du Greffe de la Ville de Saint-Félicien qui l’oblige à retirer la remise, la roulotte et l’abri d’auto qui s’y trouvent.

« La Ville de Saint-Félicien est préoccupée par des propos tenus en entrevue dans les médias concernant sa gestion du dossier de la nouvelle cartographie des zones inondables et du traitement d’une plainte en urbanisme pour un véhicule récréatif dans le secteur du Bôme de Saint-Méthode. Selon la propriétaire dudit terrain et de ladite roulotte, la situation serait « devenue personnelle » et « une guerre de force » entre elle et la Ville de Saint-Félicien », peut-on lire dans un communiqué de presse émis par la municipalité.

Le maire réplique

Le maire Luc Gibbons avoue que la dernière sortie médiatique de Marie-Josée Dupont pour le terrain en question oblige la municipalité à rectifier les faits.

« Elle a parlé de nous à deux stations radiophoniques et à la télévision de Radio-Canada. Elle a installé une roulotte, une remise, un abri d’auto et une fosse septique sans permis. Sans oublier que dans ce secteur le règlement de zonage n’autorise pas l’installation de roulottes », explique le maire.

Il soutient que le service de l’urbanisme de la municipalité a travaillé dans les règles de l’art.

« Depuis 2022 elle a eu des communications avec nos employés. J’ai parlé aux personnes avec qui elle a eu ces discussions et tout à la ville a été fait dans les normes. Contrairement à ce qu’elle prétend, il n’y a pas eu d’acharnement. Je ne peux faire de passe à quiconque. Tout le monde doit demander un permis avant d’installer une roulotte ou réaliser un projet. Elle ne l’a pas fait », ajoute-t-il.

Plaintes de citoyens

Des citoyens de ce secteur ont adressé deux plaintes à la municipalité. L’une d’elles le 8 mars 2023 concerne l’installation septique temporaire de la roulotte.

« Le 22 août 2023, deux de nos employés, après avoir visité les lieux, ont conclu, même s’il n’y avait pas de déversement apparent, que l’installation septique temporaire sur le terrain de Marie-Josée Dupont était non-conforme. »

De plus, le maire affirme que la dame avait été avisé, avant d’acheter le terrain, de valider les cotes d’élévation puisqu’il se trouve en zone inondable.



« Avant d’acheter un terrain et de prévoir une construction, il faut consulter le service d’urbanisme qui va vous accompagner dans vos démarches. Trois personnes qualifiées travaillent à ce service », conclut le maire.