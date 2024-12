Légère hausse du compte de taxes à Roberval

Le compte de taxes total des propriétaires d’une maison moyenne à Roberval augmentera de 1,22% en 2025. Quant au taux de taxes résidentielles, il demeurera à 1.01$, du 100$ d’évaluation. Même constat du côté des immeubles commerciaux dont le taux demeure à 2,93$, du 100$.

« Cette hausse est due à l’augmentation de la valeur de votre maison ainsi qu’à la mise à niveau de la tarification du service d’aqueduc. Nous sommes fiers de souligner que cette hausse de 1.22% pour Roberval demeure bien en deçà des indices des prix à la consommation (IPC) du Québec, soit : 1,6% au mois d’octobre dernier », a commenté le maire Serge Bergeron.

« En 2025, nous connaîtrons une augmentation au niveau de la tarification du service d’aqueduc. Depuis 1997, la tarification de ce service avait été maintenue, et ce, même si d’année en année, les coûts reliés à la production de l’eau potable ont augmenté. L’augmentation à prévoir pour ce service est de 21 $ par unité », a déclaré le maire Serge Bergeron.

Hausse des revenus et des dépenses

En 2025, le budget de la municipalité s’élève à 24.7 M$, soit 7% de plus qu’en 2024 avec une hausse des revenus de 7,01 % et une hausse des dépenses de 7.58%.



La principale source de revenus concerne les revenus des taxes avec 14,8 M$, soit 59,8% des revenus totaux. Ils augmentent de 1,9% par rapport à 2024.



Les principales dépenses, celles reliées à l’administration générale (conseil, greffe, gestion financière et administrative et autres) avec une prévision de 3,9 M$ représentent à elles seules 13,9% des dépenses totales de Roberval. Elles augmentent de 15,9% par rapport à l’année 2024.

Plan triennal

Le conseil a déposé son plan triennal en immobilisations. Pour 2025, on prévoit dépenser à ce titre 5,7 M$, en 2026, 13,1 M$ et en 2027, 15,7 M$.



« Je tiens à mentionner que cette planification triennale est évidemment sujette à des changements selon les subventions accordées et les diverses occasions qui se présenteront en cours d’année », répète le maire qui insiste que plusieurs des dossiers en immobilisations pourront se réaliser seulement si des subventions y sont rattachées.



Sur 5,7 M$ en 2025, on prévoit investir 1 M$ pour le Parc Héritage et la piste cyclable Bergeron. Figure également dans la liste un montant de 1 M$ pour l’achat d’équipement de déphosphatation.



« Vous n’êtes pas sans savoir que le traitement des eaux usées est un défi de taille. Chacune des municipalités a des normes environnementales à rencontrer quant aux rejets des eaux vers le lac. La déphosphatation des eaux usées est un enjeu important », a tenu à expliquer le maire.



« Nos équipes du Génie ont su développer une méthode de déphosphatation moins coûteuse et tout aussi performante. Celle-ci nous permettra de rencontrer les normes et de réduire considérablement les coûts. En 2025, nous prévoyons faire l’achat et l’installation d’équipements de déphosphatation pour les eaux usées de Roberval. »