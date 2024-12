Légère augmentation du compte de taxes à Saint-Prime et La Doré

Le compte de taxes des contribuables à Saint-Prime augmentera, en moyenne, de 93 $ soit 3,16 % de plus qu’en 2024 tandis qu’à La Doré la facture totale augmentera de 45 $ ce qui correspond à une majoration de 2 %.

Saint-Prime

À Saint-Prime le taux de la taxe foncière résiduelle de base augmente de 1,56%. Il passe de 0,96¢ à 0,975¢. La taxe sur l’aqueduc passe de 256$ à 263$ tandis que celle pour les égouts a été fixée à 109$, soit une augmentation de 6$ par rapport à l’année 2024.

La valeur moyenne des résidences à Saint-Prime passe de 222 196 $ à 226 884 $, équivalent à une augmentation de 2 %. En incluant toutes les taxes de services, la facture totale pour une résidence moyenne sera de 3 027 $ comparativement à 2 934 $ pour une augmentation de 93 $ ou 3,16 %.

Les élus de Saint-Prime ont présenté un budget équilibré avec des revenus prévisionnels de 6,3 M$ comparativement à 6,1 M$ en 2024. Quant aux dépenses, elles passent de 5,5 M$ à 5,7 M$. En tenant compte de la conciliation à des fins fiscales, le budget présente un solde de 0 $.

Le plan triennal en immobilisations prévoit des investissements de 4,4 M$ pour 2025, 3 M$ en 2026 et 4,3 M$ pour l’année 2027.

La Doré

« La municipalité de La Doré doit, elle aussi, faire face à l’inflation et s’assurer de donner tous les services aux citoyens. Les dépenses ont augmenté de façon significative, et ce, malgré le fait que la gestion est serrée et surveillée de près », commente le maire Ghislain Laprise.

« À La Doré, les taux de taxation ont été ajustés selon ces réalités et dans un esprit d’équité pour tous. Le Conseil municipal a pris la décision d’augmenter le taux global de taxation de près de 2% soit 45$ de plus pour une maison de valeur moyenne. De plus, les taux des services demeureront les mêmes que ceux de 2024 permettant ainsi de défrayer les coûts d’opération. »

Le budget adopté par les élus montre, pour 2025, des revenus de 3,1 M$ et des dépenses de 2,9 M$.

Le budget prévoit des affectations de 129 800 $ pour le remboursement du capital de la dette à long terme, de 43 075 $ pour le fonds de roulement, 44 700 $ seront affectés aux réserves pour les eaux usées, le réseau d’eau potable, les élections municipales, la sécurité publique et l’Office d’habitation Domaine-du-Roy et une somme de 20 000 $ sera transférée au fonds d’immobilisations. Finalement, une affectation des surplus accumulés vers le budget de fonctionnement de 60 507 $ permettra d’équilibrer le budget.

Les élus de La Doré ont également adopté le budget quinquennal des immobilisations au montant de 38 575 836 $. Un montant de 10 585 836 $ est prévu en 2025, 9 520 000 $ en 2026, 6 010 000$ pour 2027, 2 445 000 $ pour 2028 et 10 015 000 $ en 2029.

« Ces investissements seront payés avec différentes sources de fonds tel que subventions, fonds de roulement, surplus, transferts du budget de fonctionnement et par autofinancement », a conclu le maire.