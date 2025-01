Plus de 45 M$ de travaux au cours des cinq dernières années

Outre l’entretien régulier, l’Office d’Habitation (OH) Domaine-du-Roy aura réalisé, d’ici la fin de 2025, sur une période de cinq années, plus de 45 M de travaux sur son parc immobilier.

Ces travaux ont été exécutés sur l’ensemble du territoire que dessert l’organisme de Lac-Bouchette à Chibougamau-Chapais. « C’est majeur. Uniquement à Saint-Félicien on a investi 3,5 M$ dans le quartier Adjutor-Bélanger et 3,5 M$ dans le Carré Guay », commente Louise Dufour.

L’organisme qui provient de la fusion des deux OMH de la MRC Domaine-du-Roy ajoutera dans son équipe de travail des conseillers techniques pour gérer l’ensemble des travaux majeurs à venir.

« De plus, du côté du personnel régulier nous allons entamer une restructuration. Avec cette fusion, tout est à repenser. »

Historique de la fusion

« La démarche qui a mené à cette union des forces des deux OH a débuté en 2016. Nous avons entrepris des discussions visant à fusionner les OMH de la MRC du Domaine-du-Roy. À l’époque il y en avait huit sur le territoire. Le service aux clients et l’application des règles qui nous régissent, ce n’était pas évident pour les petits OMH. Pour différentes raisons, il en est resté deux sur les huit. »

Au début des années 2000, il y avait 580 OMH au Québec. Il en reste environ 150. C’est une volonté gouvernementale et les organismes devaient adhérer à cette demande gouvernementale. Au cours des derniers mois, la Société d’habitation du Québec (SHQ) a rencontré la direction pour l’accompagner dans cette démarche.

Rappelons qu’en 2023 France-Élaine Duranceau, ministre de l'Habitation a invité les Offices, partout au Québec, à se fusionner.

« Il faut conserver notre parc immobilier en santé. On devait donc s’inscrire dans cette démarche. Sans oublier que l’on vit une crise du logement. De plus, les clientèles sont diversifiées. Il y a davantage de gens qui vivent avec des problématiques de santé mentale, de délinquance et d’itinérance », nous avait expliqué Louise Dufour à la fin de l’été 2024.

« Il faut optimiser le réseau pour que les Offices deviennent les comptoirs uniques de logements sociaux. La fusion nous permet d’unir nos forces, d’obtenir des économies d’échelle, de favoriser le pouvoir de recrutement et d’améliorer la rétention du personnel et la spécialisation de nos employés », conclut-elle.