Serge Bergeron ne sera pas dans la course aux prochaines élections municipales

Le 2 novembre prochain, le maire de Roberval Serge Bergeron ne sera pas dans la course pour les prochaines élections municipales. Une décision irrévocable dans le but de réaliser des projets personnels.

Peu importe le palier de gouvernement, il explique, à l’aube de ses 64 ans, vouloir passer à autre chose.

« Depuis que j’ai pris ma retraite du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, j’ai tassé bien des projets de ma vie personnelle, en acceptant plusieurs mandats. De plus, lorsque j’ai été élu le 7 novembre 2021, je n’avais jamais dit avoir l’intention de faire deux mandats », explique Serge Bergeron.

« Si je veux voyager en bonne santé et réaliser des projets personnels, il ne faut pas attendre que le médecin m’annonce que j’ai une grave maladie. Je pense à moi et c’est une façon de me respecter moi-même. C’est la seule raison. J’aime beaucoup ce que je fais, mais c’est le temps de passer à autre chose », ajoute-t-il.

Candidats intéressés

À la suite de cette annonce, la Ville de Roberval rappelle que toutes personnes intéressées à poser leur candidature aux prochaines élections peuvent se référer au Service du Greffe pour toutes questions ou demande d’informations. Une section dédiée aux élections 2025 sera également mise en ligne sur le site de la ville de Roberval, d’ici quelques semaines.