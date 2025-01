Un défibrillateur pour les paroissiens de Saint-Félicien

Grâce à une contribution de l’Association des concessionnaires automobiles de Saint-Félicien, on a installé il y a quelques mois, à l’église de Saint-Félicien, un défibrillateur externe automatisé (DEA) qui peut sauver des vies lorsque survient un arrêt cardiaque. De plus, une dizaine de personnes qui fréquentent régulièrement le lieu de culte ont suivi une formation qui permet d’utiliser l’équipement de survie rapidement et avec efficacité.

Rappelons que depuis la fusion des Fabriques paroissiales au Lac-Saint-Jean, le 1er janvier 2023, c’est le Comité de gestion de la Communauté chrétienne de Saint-Félicien (CGCCSF) qui gère les bâtisses et les équipements des lieux de culte de secteur Saint-Félicien. Le Comité est composé de Mario Ménard, Christian Savard, Éric Camier et Jean-Louis Naud.

Contribution significative

L’idée d’ajouter un DEA provient de membres du comité de la pastorale qui ont demandé s’il était possible de se procurer cet équipement que l’on retrouve, de plus en plus, dans les endroits publics, comme les centres sportifs.

« Nous n’avions pas les moyens d’acheter cet équipement qui coûte près de 3 000 $. Deux dames bien connues à Saint-Félicien, qui désirent toutefois conserver l’anonymat, ont accepté de trouver l’argent pour l’acquérir », explique Jean-Louis Naud qui occupe les fonctions d’animateur du CGCCSF.

Finalement la totalité du coût de l’équipement et d’une batterie supplémentaire, soit 2 800 $ a été défrayée par l’Association des concessionnaires automobiles de Saint-Félicien.

« On pensait que ça coûterait 3 600 $. C’est ce que l’Association nous a versé. Lorsqu’on leur a dit que le coût final était moindre, on nous a dit de garder l’argent », conclut-il.