Les six conseillers et la mairesse de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean démissionnent

Vendredi dernier le conseil municipal de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean a démissionné en bloc. On pointe du doigt des divergences entre les élus et l’administration municipale comme cause de cette volte-face du conseil.

L’un des conseillers démissionnaires, Jean-Denis Martel a écrit sur sa page Facebook : « En raison de visions divergentes et d’un climat de méfiance persistant entre les volets politique et opérationnel de la municipalité, j’estime de mon devoir de présenter ma démission. »

« En effet, dans la situation actuelle, il m’est impossible d’exercer mes fonctions conformément à mes valeurs et à ma vision politique. Je me sens incapable de continuer de représenter de bonne façon les intérêts des citoyens de la municipalité et de tenir mes promesses politiques à leur endroit dans ce contexte. »

Nous avons tenté, sans succès, de rejoindre la mairesse de l’endroit Claire Desbiens qui occupe ce poste depuis la dernière élection municipale en 2021.

Avis public de la CMQ

De son côté, les choses n’ont pas tardé, pour la Commission municipale du Québec (CMQ) qui a émis, le jour même des démissions, un avis, à l’intention de la population.

« Depuis le 10 janvier 2025, la Commission municipale du Québec agit comme administratrice provisoire de la Municipalité du Village de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, celle-ci n’ayant plus suffisamment de conseillers en fonction (quorum) pour prendre les décisions », peut-on lire dans cet avis.

« C’est donc la Commission municipale du Québec qui remplace le conseil municipal et adoptera les résolutions à la place du conseil pour que la municipalité puisse fonctionner et que les services municipaux puissent être donnés aux citoyens. »

Membres désignés

Deux membres de la CMQ ont été désignés pour administrer provisoirement la municipalité et maintenir les services aux citoyens, soit Me Martin St-Laurent et Me Mélanie Robert.

« Durant l’administration provisoire, notez qu’il n’y a plus de séances du conseil et qu’aucune décision ne sera prise sans l’aval de la Commission municipale. La Commission administrera la Municipalité jusqu’à ce qu’une élection permette au conseil municipal de retrouver le quorum requis. À noter qu’il ne s’agit pas ici d’une tutelle de la municipalité, mais plutôt une modalité exceptionnelle pour administrer la municipalité en attendant l’élection de nouveaux membres au conseil », conclut la CMQ.