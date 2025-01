La ministre Laforest surprise et déçue

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, déplore la façon que les choses se sont déroulées dans la municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, avec la démission en bloc de la mairesse et de ses six conseillers.

« C’est sûr qu’on est très déçu, parce qu’il y a beaucoup d’accompagnement qui est disponible. C’est possible de demander de l’aide ou un accompagnement avec la direction régionale. Les MRC peuvent aussi aider, moi je peux aider, mon ministère peut aider. Maintenant, personne n’a été mis au courant, la lettre de démission de tout le conseil est arrivée subitement, alors c’est très malheureux pour les citoyens », précise la ministre, elle qui aurait aimé que les choses se déroulent autrement.

Mme Laforest ignore pour le moment quelle tournure prendra la suite des choses pour le moment, puisque plus d’un scénario est possible pour combler les postes des élus démissionnaires.

« On ne sait pas, est-ce qu’il y aura des élections partielles, ou est-ce qu’on va attendre les élections du 2 novembre 2025. On va attendre de voir les recommandations de la Commission municipale du Québec. Toutefois, c’est certain que lorsqu’on est élu, et ce peu importe le poste, c’est important de connaitre nos rôles et nos responsabilités », précise-t-elle.