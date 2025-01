Une menace aux portes du lac Saint-Jean

Un spécimen de crapet-soleil, une espèce exotique considérée envahissante, a été capturé en août dernier dans le lac à l’Eau Claire, situé dans la Zec Rivière-aux-Rats, soit bien au-delà de son aire de répartition naturelle.

C’est ce qu’a fait savoir le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) dans une publication Facebook.

Cette découverte, dit-on, confirme la présence d’une population de crapets-soleils dans le secteur. Ce poisson se trouvant désormais aux portes du lac aux Rats, il poursuivra vraisemblablement sa progression vers d’autres plans d’eau situés en aval.

Selon le MELCCFP, tout porte à croire que l’espèce envahissante colonisera le lac Saint-Jean au cours des prochaines années.

Or, une fois bien établi, le crapet-soleil entre en compétition avec les autres espèces pour l’habitat et les stocks de nourriture. Pouvant s’alimenter d’insectes aquatiques et de petits poissons, il nuira considérablement à toutes les espèces indigènes qui s’y trouvent déjà. Le crapet-soleil est par ailleurs très prolifique du fait que les spécimens adultes protègent leurs progénitures.

Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, en raison d’une introduction humaine, le crapet-soleil est déjà implanté dans la rivière Saguenay, jusqu’aux ponts des rivières Petite-Décharge et Grande-Décharge à Alma.



Rappelons que le crapet-soleil est un petit poisson coloré qui mesure de 10 à 15 cm faisant partie de la famille des centrarchidés et de l’achigan. Il est interdit de garder cette espèce en captivité et d’en transférer des spécimens d’un cours d’eau à l’autre. Ces pratiques peuvent nuire aux écosystèmes et compromettre la qualité de la pêche.